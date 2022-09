Na Tolminskem policisti lovili kombi z ilegalnimi prebežniki, voznik je na begu #foto

Tolminski policisti so v petek dopoldne pred Dolenjo Trebušo v občini Tolmin ustavljali voznika belega kombija madžarskih registrskih oznak, za katerim je vozil tudi osebni avtomobil, prav tako madžarskih registrskih oznak. Kljub signalom naj ustavi, je kombi nadaljeval vožnjo. Ko se je končno ustavil, sta voznik in sopotnik zbežala.

Kot so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, sta obe vozili vozili v smeri naselja Slap ob Idrijci. Kljub ustavljanju policijskih vozil z modro svetilko in sireno se voznika bežečih vozil nista ustavila. Nato je voznik osebnega avtomobila namerno zapeljal na levo smerno vozišče in tako preprečil vožnjo mimo službenemu policijskemu vozilu, drugemu pa je uspelo zapeljati mimo po desni strani za pobeglim kombijem. Kljub temu da so policisti pobegli kombi ustavljali, se slednji zanje ni zmenil in je vožnjo nadaljeval vse do naselja Idrija pri Bači ter se ustavil pri eni od tamkajšnjih stanovanjskih hiš.

Foto: PU Nova Gorica

V kombiju prevažali 25 ilegalnih prebežnikov

Voznik in sopotnik sta zbežala v bližnji gozd oziroma neznano kam. Iz tovornega prostora kombija pa je izstopilo 25 ilegalnih prebežnikov, državljanov Pakistana in Bangladeša. V nadaljevanju postopka je bilo med drugim ugotovljeno, da so tujci predhodno nezakonito prestopili državno mejo med Slovenijo in Madžarsko. Ker so izrazili željo po mednarodni zaščiti v naši državi, so jih policisti po končanem postopku odpeljali v azilni dom v Ljubljano.

Prav tako so odvzeli prostost 42-letnemu vozniku in 22-letnemu sopotniku v osebnem avtomobilu, oba sta državljana Litve, zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja s področja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države.

42-letnik je utemeljeno osumljen tudi suma kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja, ko je zapeljal pred policijsko službeno vozilo in poskušal preprečiti pregled kombija. Oba osumljenca sta sodelovala pri prevozu ilegalnih prebežnikov iz Romunije v sosednjo Italijo. Ko bodo izsledili tudi pobeglega neznanega voznika kombija, bodo zoper njega podali kazensko ovadbo. Policisti so obe vozili zasegli.

V nedeljo so oba Litovca s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku na Okrožnem sodišču v Novi Gorici, ki je po zaslišanju zanju odredil sodni pripor.

Policija poziva morebitne očividce, ki bi lahko nudili koristne informacije z namenom razjasnitve vseh okoliščin in imeli kakršnekoli informacije v zvezi s pobeglim voznikom kombija, da to nemudoma sporočijo najbližji policijski enoti ali pokličejo interventno številko policije 113 ali anonimni telefon 080 1200.