Lindav edini kandidat za generalnega direktorja policije

Lindav je za STA že pred dnevi potrdil, da je oddal prijavo na tokratnem razpisu. Kot je povedal, ima izdelano vizijo nadaljnjega razvoja policije v smeri učinkovitega zagotavljanja visoke stopnje varnosti ob spoštovanju zakonitosti delovanja, temeljnih človekovih pravic in svoboščin ter načel stroke. Foto: Klemen Korenjak

Prijavo na javni natečaj za položaj generalnega direktorja policije je oddal en kandidat, so pojasnili na ministrstvu za notranje zadeve. Da se je na razpis prijavil, je za STA že potrdil aktualni v. d. generalnega direktorja Boštjan Lindav.

Posebna natečajna komisija, ki jo imenuje uradniški svet, bo na seji preverila izpolnjevanje pogojev in primernost kandidata za razpisani položaj. Kdaj bo seja potekala, še ni znano. Komisija bo nato ime kandidata, če bo prestal presojo primernosti, poslala pristojnemu ministru. Ta se bo potem odločil o imenovanju, so še pojasnili na ministrstvu. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo petih let.

Ministrstvo za notranje zadeve je javni natečaj objavilo 29. avgusta, rok za prijavo pa se je iztekel 6. septembra.

Policijo trenutno kot v. d. generalnega direktorja vodi Lindav, ki ga je vlada na to mesto imenovala 1. junija, potem ko je s položaja generalnega direktorja razrešila Antona Olaja.