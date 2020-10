Neuradno: V Sloveniji skoraj 900 na novo okuženih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V četrtek so v Sloveniji ob 5.196 testih potrdili 834 okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah se je po podatkih sledilnika za covid-19 v četrtek zdravilo 242 bolnikov s covid-19, od tega na intenzivnih oddelkih 45.

V četrtek so umrli štirje bolniki s covid-19, skupaj do zdaj 180. Aktivnih primerov okužbe pa je bilo v četrtek 5.413.

Opozorila o pomanjkanju kadra za oskrbo bolnikov

Iz zdravstva medtem prihajajo opozorila o pomanjkanju kadra za oskrbo bolnikov s covid-19. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so mejo 140 okuženih na 100.000 prebivalcev v 14-dnevnem obdobju presegli v devetih od 12 regij. Dodatno sta se na seznamu rdečih znašli še pomurska in podravska regija, na oranžnem seznamu pa ostajajo primorsko-notranjska, goriška in obalno-kraška regija.

V rdečih regijah omejitve in prepovedi pri ponujanju storitev

Skladno z zadnjimi odločitvami vlade je v rdečih statističnih regijah z najslabšo epidemiološko sliko od danes začasno prepovedano opravljati gostinsko dejavnost v lokalih. Prepovedano je tudi ponujanje storitev v fitnes centrih in zaprtih športnih objektih, za frizerje in kozmetike pa veljajo strožje omejitve.