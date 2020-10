To so ključne novosti, ki od danes veljajo v Sloveniji

Skladno z zadnjimi odločitvami vlade je v rdečih statističnih regijah z najslabšo epidemiološko sliko od danes začasno prepovedano opravljati gostinsko dejavnost v lokalih. Prepovedano je tudi ponujanje storitev v fitnes centrih in zaprtih športnih objektih, za frizerje in kozmetike pa veljajo strožje omejitve.

Z novim vladnim odlokom o omejitvah ponudbe in prodaje blaga in storitev se režim razlikuje glede na epidemiološke razmere v posamezni statistični regiji, poroča STA.

Gostilne v oranžnih regijah ostajajo odprte

Za tiste, ki so na t. i. oranžnem seznamu, je med 6. uro in 22.30 ob upoštevanju vseh navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje in ob strežbi le za mizo še naprej dovoljeno opravljati gostinsko dejavnost. Se je pa vlada odločila, da število oseb v frizerskih in kozmetičnih salonih omeji na eno stranko na 20 kvadratnih metrov. Enako velja za fitnes centre in zaprte športne objekte.

V trgovinah ena stranka na 20 kvadratnih metrov

Za rdeče regije, teh je bilo v petek že devet od skupno 12, pa veljajo posebne določbe. Tako je v teh začasno prepovedano ponujati storitve v fitnes centrih in v zaprtih športnih objektih, v prostorih, kjer se opravlja frizerska in kozmetična dejavnost, pa je lahko po novem le ena stranka v prostoru.

Začasno je prepovedano tudi opravljanje gostinskih dejavnostih v gostinskih objektih. Dovoljeni so priprava in dostava ter osebni prevzem hrane in pijače. Začasna prepoved ne velja tudi za gostinsko dejavnost v nastanitvenih objektih, kjer je med 6.00 in 22.30 še naprej dovoljeno opravljati dejavnost za goste.

Za trgovine, banke, pošte in urade medtem ostaja ureditev, da je lahko v njih hkrati le ena stranka na 20 kvadratnih metrov.