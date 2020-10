Po Arsenoviču okužena še direktorica mariborske občinske uprave

V Mestni občini Maribor zaradi širjenja okužb z novim koronavirusom s ponedeljkom zapirajo javne športne objekte za notranjo rekreativno vadbo in društvene prostore ter uvajajo spremembe v mestnem avtobusnem prometu. Po županu Saši Arsenoviču so okužbo z novim koronavirusom potrdili tudi pri direktorici mariborske občinske uprave Nataši Rodošek.

Vadba organiziranih športov in registriranih športnikov za zdaj v Mariboru ostaja dovoljena, bodo pa od ponedeljka naprej zaprti vsi društveni prostori, pisarne in dvorane, razen tistih, ki so potrebni za službe, ki delujejo v času epidemije. Spremembe za zdaj veljajo do konca jesenskih počitnic, je povedal mariborski podžupan Samo Peter Medved, ki nadomešča župana Sašo Arsenoviča.

"Gremo na režim, ki je bil že v času prve epidemije, s tem da smo prilagodili urnik prevozom ljudi na delovna mesta. Odpravili smo torej tisto, kar je bilo spomladi spoznano za pomanjkljivo," je povedal Medved. Zaradi okužbe župana so z delovnih mest umaknjeni tudi sodelavci v županovem kabinetu. Po besedah Medveda se je za pozitivnega tudi test pri direktorici mariborske občinske uprave Nataši Rodošek, zato tudi tam prehajajo na prilagojeno delovanje in pospešeno testirajo njene sodelavce.

"Takih rezultatov do zdaj še nismo zabeležili"

Poveljnik Civilne zaščite Maribor Samo Robič je opozoril, da so razmere v Podravju resne, zato poziva javnost k spoštovanju zaščitnih ukrepov. Pomen slednjih je izpostavil tudi pomočnik direktorja za zdravstveno nego mariborskega zdravstvenega doma Aleksander Jus. Kot je dejal, so na njihovi vstopni točki za odvzem brisov, ki pokriva Maribor in okoliške občine s skupaj približno 200 tisoč prebivalci. V četrtek so testirali 231 oseb, od tega je bila po do zdaj znanih podatkih okužba potrjena pri 36.

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor v ponedeljek omejujejo delovanje. Do nadaljnjega bodo z nekaj izjemami ustavljene obravnave pacientov napotenih s stopnjo nujnosti redno in hitro. Foto: UKC Maribor

"Takih rezultatov do zdaj še nismo zabeležili, zato res pozivamo vse občane in občanke, naj se vedejo odgovorno," je dejal Jus. V Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca sicer zaenkrat delujejo še vse ambulante in dejavnosti. "Trudimo se, da bo tudi v prihodnje tako. Trenutno v zavodu nimamo okuženih zaposlenih. Nekaj zaposlenih je v samoizolaciji, ker so bili neposredni stiki zunaj, ni pa bilo nobene okužbe na delovnem mestu znotraj ustanove," je pojasnil.

V mariborskem kliničnem centru bodo omejili delovanje

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor pa v ponedeljek omejujejo delovanje. Do nadaljnjega bodo ustavljene obravnave pacientov napotenih s stopnjo nujnosti redno in hitro, razen preventivnih pregledov otrok in mladostnikov, preventivnih storitev pri nosečnicah, preventivnih pregledov delavcev, nujnih pregledov operativnih gasilcev, presejalnih programov za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka ter drugih preventivnih zdravstvenih storitev, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta.

Še naprej pa bodo izvajali vse obravnave s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkološke storitve ter obravnave nosečnic, porodnic, novorojencev in bolnikov s covidom-19. Bolnike naprošajo, da ne kličejo v klinični center, saj bodo o spremembah terminov pravočasno obveščeni.