Evropa se zapira, družabno življenje ugaša

Od danes tako strožji ukrepi veljajo v avstrijski zvezni deželi Salzburg, kjer so prepovedana vsa zasebna praznovanja in srečanja. Prepovedane so tudi vse prireditve, ki nimajo določenega sedežnega reda, vključno s tistimi na prostem. Poleg tega so že sredi tedna odredili karanteno za celotno občino Kuchl, poroča STA.

Francozi uvajajo izredne razmere

V Franciji medtem znova uvajajo izredne razmere, ki vladi omogočajo uvedbo strožjih ukrepov za zajezitev virusa. Za Pariz, Marseille in sedem drugih bolj ogroženih mest bo po novem od 21. do 6. ure veljala policijska ura, ko prebivalci ne bodo smeli zapustiti svojih domov. Ukrep bo v veljavi predvidoma štiri tedne.

Poslabšanje razmer na Poljskem

Nove omejitve od danes zaradi poslabšanja razmer veljajo tudi na Poljskem. Obvezno je nošenje mask povsod v javnosti, zaprli so bazene in fitnes centre, na športnih prizoriščih pa ne bo več smelo biti gledalcev.

Na rdečih območjih, ki obsegajo skoraj polovico Poljske, vključno s prestolnico Varšava in večino večjih mest, je zbiranje omejeno na deset ljudi. Tako kot spomladi bodo imeli šolanje na daljavo v srednjih šolah in na univerzah. Restavracije in bari so lahko zasedeni le polovično, vrata pa bodo morali zapreti ob 21. uri. Poroke so prepovedane.

Strogi ukrepi v Londonu

V britanski prestolnici London in več drugih območjih v Angliji so omejitve glede zbiranja še strožje. Od danes je tam v veljavi druga od treh ravni ukrepov, ki med drugim prepoveduje druženje članov različnih gospodinjstev v notranjih prostorih. Na prostem se lahko druži največ šest ljudi, pubi in restavracije pa morajo svoja vrata zapirati ob 22. uri.