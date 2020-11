Novi koronavirus: tudi v sredo veliko število umrlih bolnikov #vŽivo

V Sloveniji so v sredo ob 6.806 opravljenih testih potrdili 2.064 novih okužb z novim koronavirusom, kar je malenkost več kot v torek, ko so zabeležili 2.013 novih okužb. V sredo je bilo pozitivnih 30,33 odstotka opravljenih testov. Za boleznijo covid-19 je včeraj umrlo 45 bolnikov, skupaj pa že 964 bolnikov. V bolnišnicah se je po okužbi zdravilo 1.238 bolnikov, od tega 205 na intenzivni negi. Iz bolnišnic so v sredo odpustili 78 ljudi. Novinarsko konferenco vlade v živo spremljamo na Siol.net.

V torek, ko so ob opravljenih 6.813 testih potrdili 2.013 novih okužb, je delež pozitivnih testov znašal 29,55 odstotka. V sredo je bil delež pozitivnih testov še nekoliko višji. Ob 6.806 opravljenih testih so potrdili 2.064 novih okužb, kar pomeni, da je bilo pozitivnih 30,33 odstotka opravljenih testov oziroma skoraj vsak tretji opravljeni test.

Do zdaj so pri nas skupaj potrdili 61.028 okužb z novim koronavirusom, skupaj pa so opravili 461.592 testov. Za boleznijo covid-19 je v sredo umrlo še 45 bolnikov, skupaj pa že 964. V bolnišnicah se je po okužbi zdravilo 1.238 ljudi, od tega 205 na intenzivni negi. V torek so iz bolnišnic odpustili 78 ljudi, je razvidno iz podatkov ministrstva za zdravje.

Kacin: Več odpuščenih bolnikov kot na novo sprejetih v bolnišnice

Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin je pojasnil, da sredini podatki o novem številu okužb niso spodbudni. "To nas vse močno skrbi, še posebej pa zdravnike in zdravstveno osebje. Razvoj dogodkov iz zadnjih nekaj mesecev, da se veliko število pozitivnih kaže tudi v zasedenosti bolniških postelj, to se bo pokazalo šele čez nekaj dni. Veliko število okuženih pa kaže, da se je zadnji konec tedna vseeno ponekod martinovalo," je pojasnil Kacin.

Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin je poudaril, da je bilo število na novo sprejetih bolnikov v bolnišnice v sredo manjše od števila dnevno odpuščenih bolnikov. Foto: STA

Po njegovih besedah sta trenutno najbolj prizadeti pomurska in koroška regija, medtem ko je gorenjska regija zdrsnila na tretje mesto po stopnji okuženosti slovenskih regij. "Rasteta predvsem koroška in podravska regija, kjer se število okuženih še naprej povečuje," je dejal Kacin.

Ob tem je poudaril, da je bilo število na novo sprejetih bolnikov v bolnišnice v sredo manjše od števila odpuščenih bolnikov, s čimer se je zmanjšala obremenitev slovenskih bolnišnic. Kot je pojasnil vladni govorec, je bilo včeraj hospitaliziranih 42 bolnikov manj kot dan pred tem, od tega štirje manj na oddelkih intenzivne nege.