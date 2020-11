Cepivo proti covid-19, ki ga razvijata univerza v Oxfordu in podjetje AstraZeneca, sproži močan imunski odziv tudi pri ljudeh, starejših od 56 let, je pokazala druga faza testiranja cepiva. Rezultate so znanstveniki označili za spodbudne. V prihodnjih tednih je pričakovati tudi prve rezultate tretje faze.

V drugi fazi testiranja cepiva je sodelovalo 560 zdravih odraslih oseb. Rezultati kažejo, da je cepivo pri ljudeh, starih med 56 in 69 let ter starejših od 70 let, sprožilo podoben imunski odziv kot pri ljudeh, starih od 18 do 55 let, poročanje BBC, povzema STA.

Dva tedna po cepljenju so skoraj vsi razvili zaščito

Dva tedna po prejetem drugem odmerku cepiva je več kot 99 odstotkov sodelujočih razvilo protitelesa proti novemu koronavirusu. To je veljalo za vse starostne skupine, kažejo neodvisno pregledani rezultati v znanstveni reviji Lancet.

Sodelujoči pa so razvili tudi celice T, to je vrsta limfocitov, ki imajo pomembno vlogo pri imunski odpornosti. Največ so jih imeli dva tedna po prvem odmerku, ne glede na starost. "Robusten odgovor s protitelesi in celicami T pri starejših ljudeh, ki ga je pokazala naša študija, je spodbuden," je povedala Maheshi Ramasamy z oxfordske univerze, ki sodeluje pri razvoju cepiva, piše STA.

"Upamo, da to pomeni, da bo naše cepivo pomagalo zaščititi nekatere najbolj ranljive ljudi, vendar bo treba opraviti nadaljnje raziskave, da bomo gotovi," je pojasnila.

Rezultati tretje faze bodo znani v nekaj tednih

V tretji fazi, ki še poteka in je obsežnejša, bodo ugotavljali, ali cepivo tudi zaščiti pred covid-19. Prvi rezultati naj bi bili znani v prihodnjih tednih, še poroča STA.

