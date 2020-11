Cepivo Moderne pokazalo 94,5-odstotno učlnkovitost proti covid-19

Ameriško farmacevtsko podjetje Moderna je danes sporočilo, da je učinkovitost cepiva proti covid-19, ki ga razvija, 94,5-odstotna. To so pokazali vmesni rezultati tretje faze kliničnega testiranja cepiva.

"Ta pozitivna vmesna analiza tretje faze testiranja nam je dala prvo klinično potrditev, da naše cepivo lahko prepreči bolezen covid-19, vključno s hudo obliko," je povedal izvršni direktor podjetja Moderna Stephane Bancel, piše STA.

Za odobritev cepiva nameravajo zaprositi v prihodnjih tednih

Učinkovitost cepiva so pokazali vmesni rezultati tretje faze kliničnega testiranja, v kateri sodeluje več kot 30 tisoč ljudi. Prve rezultate so pripravili na podlagi analize 95 udeležencev, ki so zboleli za covid-19. Med njimi jih je 90 prejelo placebo, pet pa cepivo, so navedli.

Skupaj je bilo 11 primerov hude oblike bolezni, vsi v skupini, ki je prejela placebo, so pokazali rezultate. Teh sicer neodvisni strokovnjaki še niso preverili. V podjetju so dodali, da je med devet in deset odstotkov ljudi, ki so bili cepljeni, razvilo stranske učinke po drugem odmerku cepiva. Med njimi sta utrujenost in rdečina okoli mesta cepljenja.

Cepivo mRNA-1273 temelji na informacijski ribonukleinski kislini (mRNK). Ta prenaša navodila, s katerimi celice v telesu spodbuja k proizvodnji beljakovin za preprečevanje ali boj proti bolezni. Za odobritev cepiva pri ameriškem uradu za hrano in zdravila (FDA) nameravajo zaprositi v prihodnjih tednih, so še navedli v Moderni.

Lahko bi bilo eno najučinkovitejših cepiv, ki obstajajo

Evropska agencija za zdravila (Ema) je že pred objavo podatkov o učinkovitosti danes sporočila, da je začela preverjati prve podatke o cepivu Moderne proti covid-19. Gre za t. i. tekoči pregled, ki je namenjen hitri oceni potencialnega zdravila ali cepiva med zdravstveno krizo. Ta postopek ji omogoča, da pregleda podatke sproti, ko klinično testiranje še poteka.

Pred tem je ta postopek sprožila že za cepivo, ki ga razvijata nemško biotehnološko podjetje BioNTech in ameriški farmacevtski velikan Pfizer, in cepivo, ki ga razvijata podjetje AstraZeneca in univerza v Oxfordu. Če bo Modernino cepivo 94,5-odstotno učinkovito tudi v splošni populaciji, bo to eno najučinkovitejših cepiv, ki obstajajo. Primerljivo je s cepivom proti ošpicam, ki je 97-odstotno učinkovito. Cepivo BioNTecha in Pfizerja je medtem 90-odstotno učinkovito, rusko cepivo Sputnik V pa 92-odstotno, še navaja STA.