Ob testiranju kitajskega cepiva nastal resen incident

Brazilski zdravstveni regulator Anvisa v izjavi zaradi pravil zasebnosti ni razkril podrobnosti dogodka, je pa navedel, da tovrstni incidenti vključujejo smrt, potencialno usodne stranske učinke, resno invalidnost, hospitalizacijo, okvare pri rojstvu in druge "klinično pomembne dogodke", poroča STA.

Javni inštitut za zdravstvene raziskave Butantan, ki usklajuje testiranje cepiva v Braziliji, je nad odločitvijo presenečen. Njegov vodja Dimas Covas je za brazilske medije, ki jih povzema britanski BBC, dejal, da je ustavitev testiranj povezana s smrtjo, a da ta ni povezana s cepivom.

Cepivo coronavac, ki ga je razvilo kitajsko podjetje Sinovac Biotech, je eno izmed nekaj več kot desetih cepiv, ki so trenutno po vsem svetu v zadnji, tretji fazi testiranja. Gre za ključen del razvoja cepiva, v katerem nekaterim kandidatom tudi spodleti, spomni STA.

Začasna prekinitev te faze sicer ni nekaj nenavadnega. Septembra je na primer Velika Britanija ustavila testiranje enega od cepiv, ko je eden od prostovoljcev prav tako utrpel neželeno reakcijo. Testiranje cepiva, ki ga razvijata AstraZeneca in univerza v Oxfordu, so po nekaj dneh nadaljevali, ko so pristojni regulatorji presodili, da je to varno.

Bolsonaro ni navdušen nad kitajskim cepivom

Brazilski predsednik Jair Bolsonaro sicer javno izraža večjo naklonjenost prav cepivu AstraZenece in vztraja, da njegova vlada ne bo kupila kitajskega cepiva. Tega trenutno testirajo tudi v Indoneziji in Turčiji.

Največji podpornik kitajskega cepiva je medtem guverner Sao Paola Joao Doria, eden najvidnejših Bolsonarovih nasprotnikov. Še v ponedeljek je naznanil, da bo prvih 120 tisoč odmerkov cepiva coronavac v Sao Paolo prispelo 20. novembra, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Prav v ponedeljek je sicer veliko upanje prinesla novica, da se je cepivo proti covid-19, ki ga skupaj razvijata ameriški farmacevtski velikan Pfizer in nemško biotehnološko podjetje BioNTech, v tretji fazi kliničnih testiranj, ki še poteka, izkazalo za 90-odstotno učinkovito.