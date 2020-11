Panično nakupovanje v Južni Avstraliji, ki se za šest dni zapira #video

Organizacije za človekove pravice opozarjajo na širjenje okužb z novim koronavirusom v Siriji, ki jo že več kot devet let pretresa vojna. Po uradih podatkih so do zdaj potrdili 6.700 okužb, organizacije pa opozarjajo, da je število okuženih veliko večje.

Sirski observatorij za človekove pravice je na podlagi "zanesljivih zdravniških virov na območjih pod nadzorom režima v Damasku" sporočil, da je dejansko število okužb 60.100, kar je skoraj desetkrat več od uradnega števila.

V skladu s temi podatki je okrevalo 17.250 ljudi, zaradi covid-19 pa je umrlo 3.220 bolnikov. Primere okužb in smrti so ugotovili v vseh provincah, večino pa v Alepu, Damasku in Rif Dimašku.

Po več kot devetih letih vojne je zdravstvena oskrba v Siriji zelo slaba. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije deluje samo okoli polovica bolnišnic. V četrtini bolnišnic primanjkuje osebja, opreme in zdravil.

V državi izvajajo tudi zelo malo testiranj na okužbo z novim koronavirusom, zato so prisotne bojazni, da je število okužb veliko večje, kot kažejo vladni podatki.

Po podatkih mednarodne nevladne organizacije za človekove pravice Amnesty International so javne bolnišnice prisiljene zavračati bolnike zaradi pomanjkanja postelj, kisikovih jeklenk in medicinskih ventilatorjev. Nekateri prebivalci so bili zato iz obupa prisiljeni najeti kisikove jeklenke in ventilatorje po izredno visokih cenah.

Amnesty opozarja, da je ogroženih na tisoče življenj, tudi zdravstvenih delavcev, ker ni transparentnih in učinkovitih informacij ali testiranj.

V vojni, ki traja od leta 2011, je umrlo več kot 380 tisoč ljudi, svoje domove pa jih je bilo prisiljeno zapustiti več kot 12 milijonov oziroma več kot polovica prebivalstva. V tujino jih je odšlo 5,5 milijona. (STA)