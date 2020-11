Okužen tudi hrvaški minister za zdravje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Okužbo ministra so po tem, ko se Vili Beroš ni udeležil seje vlade, potrdili na ministrstvu za zdravje. Kot so zapisali, je minister zaradi simptomov opravil test, ki pa je bil pozitiven. Rezultat je dobil danes zjutraj. Kot sporočilo ministrstva povzemajo hrvaški mediji, ima minister blage simptome in v izolaciji še naprej opravlja svoje delo ter spoštuje epidemiološke ukrepe.

V torek rekordno število okužb

Na Hrvaškem so včeraj poročali o rekordnem številu novih okužb. Ob 9.126 opravljenih testih so okužbo potrdili pri 3.251 ljudeh. V bolnišnicah zdravijo 1.878 bolnikov s covid-19, na ventilatorjih jih je 205, kar je največ do zdaj. Sveži podatki bodo znani danes po 10. uri.

V primeru naraščanja okužb bodo uvedli strožje ukrepe

Nacionalni štab civilne zaščite je sporočil, da bodo v primeru naraščanja okužb obravnavali ostrejše ukrepe, kot sta dodatno omejevanje števila ljudi na enem kraju in krajši obratovalni čas za določene dejavnosti.