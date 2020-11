Sanaderju dodatnih osem let zapora

Zagrebško sodišče je danes na prvi stopnji obsodilo nekdanjega hrvaškega premierja in predsednika HDZ Iva Sanaderja na osem let zapora zaradi odtujitve več milijonov evrov iz javnih podjetij preko oglaševalskega podjetja Fimi-media. Nekoč najmočnejši hrvaški politik od lani prestaja šestletno zaporno kazen zaradi korupcijskega primera Planinska.

Ivo Sanader, HDZ in ostali so bili v aferi Fimi media leta 2011 obtoženi odtujitve najmanj deset milijonov evrov iz javnih podjetij in ministrstev preko oglaševalske agencije Fimi-media. Del denarja naj bi končal v žepih posameznikov, del pa v črnih skladih HDZ, ki je tudi obtožena kot pravna oseba, poroča STA.

Sanader je bil na prvem sojenju obsojen na devet let zapora, a je hrvaško ustavno sodišče to sodbo razveljavilo zaradi postopkovnih napak. Zdaj mu je sodišče prisodilo osem let zapora. HDZ so kaznovali s 3,5 milijonov kun (467.000 evrov) kazni in odvzemom 14 milijonov kun (1,87 milijonov evrov), za katere je sodišče ugotovilo, da so jih pridobili nezakonito. Sodba je bila sicer zdaj izrečena na prvi stopnji in še ni pravnomočna.

Lastnica Fimi-medie že umrla

Poleg 66-letnega Sanaderja in HDZ je sodišče spoznalo za krive tudi nekdanjega šefa hrvaške carine Mladena Barišića in bivšo blagajničarko HDZ Branko Pavošević. Barišića so obsodili na dve leti in deset mesecev zapora, Pavoševićevo na leto in štiri mesece. Nekdanjega tiskovnega predstavnika hrvaške vlade Ratka Mačeka so oprostili. Lastnica Fimi-medie Nevenka Jurak je medtem preminula.

Sanader od lani prestaja šestletno zaporno kazen zaradi korupcijskega primera Planinska, a je trenutno na zdravljenju v Krapinskih toplicah. Nekoč najmočnejši hrvaški politik je nepravnomočno obsojen na zaporno kazen tudi v združenih primerih Ina-Mol in Hypo banka.