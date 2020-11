Hrvati podrli dramatičen rekord

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah ob opravljenih 9.126 testih potrdili rekordnih 3.251 novih okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 38 bolnikov s covid-19. V bolnišnicah je na medicinskih ventilatorjih prvič več kot 200 bolnikov s covidom, je danes sporočil nacionalni štab civilne zaščite.

Do danes so v državi največ dnevnih okužb potrdili 12. novembra, ko so ob opravljenih 10.156 testih potrdili 3082 okužb, poroča STA.

Znova največ novih okužb na območju Zagreba

Glede na danes objavljene podatke lokalnih štabov civilne zaščite so v minulih 24 urah znova največ novih okužb potrdili na območju Zagreba, in sicer 739. V splitsko-dalmatinski županiji je bilo 439 novih okužb, v međimurski županiji 273, v osiješko-baranjski županiji pa 200. Iz primorsko-goranske županije so poročali o 166 novih primerih. V istrski županiji so potrdili 73 novih okužb.

Na Hrvaškem je trenutno 16.891 aktivnih okužb. V bolnišnicah zdravijo 1878 bolnikov s covid-19, na ventilatorjih jih je 205, kar je največ do zdaj.

Covid-19 usoden za 1.151 bolnikov

Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem potrdili prvo okužbo z novim koronavirusom, so imeli 90.715 okužb. Do zdaj je bil covid-19 usoden za 1.151 bolnikov.

Okrevalo je nekaj manj kot 72.700 ljudi. Opravili so skoraj 640.800 testov, je še objavil hrvaški štab civilne zaščite.

Člani štaba so v ponedeljek napovedali, da bodo v primeru naraščanja okužb obravnavali ostrejše ukrepe, kot so dodatno omejevanje števila ljudi na enem kraju in krajši obratovalni čas za določene dejavnosti.