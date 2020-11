Na čelu zdravniške zbornice se obeta sprememba

Volilna komisija zbornice je štetje po pošti prispelih glasov opravila v torek. Skupno je bilo oddanih 5.893 glasov, s čimer je bil dosežen potreben kvorum. Kot je navedeno na spletni strani zbornice, je bila udeležba 50,7-odstotna, piše STA.

Aktualna predsednica dobila najmanj glasov

Za Beovićevo, ki je v zadnjem obdobju znana predvsem kot vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje, je glasovalo 2.895 upravičencev, za Petkovičevo 1.510, za Čebašek-Travnikovo pa 1.443 upravičencev. Med prispelimi glasovnicami je bilo 45 neveljavnih, navaja STA.

Aktualna predsednica Zdenka Čebašek-Travnik zapušča položaj. Foto: STA

Sprva so bile volitve, na katerih so poleg predsednice izbirali tudi poslance skupščine zbornice, predvidene za 12. maj, a so jih takrat zaradi epidemije covida-19 premaknili na poznejše obdobje, tako da so jih izvedli v torek. Mandat predsednika traja štiri leta z enkratno možnostjo ponovne izvolitve.