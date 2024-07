Neslavni rekord: temperatura slovenskega morja prvič do 30 stopinj Celzija

Slovensko morje je na uradnem merilnem mestu pri Kopru danes prvič doseglo okroglih 30 stopinj Celzija. To mejo je temperatura presegla danes ob 19. uri. Istočasno sta le nekaj desetink manj izmerila termometra na oceanografski boji Vida pri Piranu in na boji Zarja. Med dolgotrajnim vročinskim valom se bo naše morje predvidoma še segrevalo. Absoluten temperaturni rekord na koprski obali je sicer le nekoliko višji in znaša 31,1 stopinje Celzija. Zelo verjetno je, da bomo zaradi dolgotrajnega vročinskega vala omenjeni rekord presegli.

Nekoliko bolj na odprtem morju ima merilno mesto tudi Morska biološka postaja Piran, ki deluje pod okriljem Nacionalnega inštituta za biologijo. V morju imajo postavljeno bojo z imenom Vida. Na oceanografski boji Vidi merijo površinsko temperaturo (globina 2,5 metra) vse od leta 2003 naprej. Rekordna meritev je iz julija 2018 in je znašala 30,95 stopinje Celzija. Glede na to, da je pred nami dolg, morda ponekod celo najdaljši vročinski val v zgodovini meritev, bo morda tudi na boji Vida podrt kakšen temperaturni rekord.

Temperatura slovenskega morja se viša

Če vzamemo daljše povprečje junijskih in julijskih površinskih temperatur in temperatur pri dnu morja iz obdobja od leta 2003 do leta 2024, vidimo, da so bile v zadnjih devetih letih površinske junijske in julijske temperature vedno višje od 22-letnega povprečja. Največji pozitiven odklon je bil leta 2017 (za 1,66 stopinje Celzija višja temperatura od 22-letnega povprečja). Takoj za tem letom sta letošnja junij in julij, ko je temperatura za 1,35 stopinje Celzija višja od 22-letnega povprečja. Pa smo šele v prvi polovici julija. Podobno opažajo tudi v sloju morja pri morskem dnu na globini 22 metrov, so za Siol sporočili iz Morske biološke postaje v Piranu.