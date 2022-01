Nepravilno prehitevanje v Brdih. Motorist obležal na bankini.

Novogoriške policiste so v nedeljo ob 15.47 obvestili o prometni nesreči III. kategorije, ki se je zgodila na regionalni cesti izven naselja Podsabotin v občini Brda, v kateri se je huje poškodoval 62-letni italijanski voznik motornega kolesa.

Voznik v prehitevanje za motoristom

Ugotovili so, da je 44-letni voznik osebnega avtomobila vozil po regionalni cesti iz Solkana proti naselju Gonjače. Med vožnjo na omenjeni relaciji je izven naselja Podsabotin na ravnem delu ceste začel prehitevati pred njim vozeče neznano vozilo v času, ko ga je že prehiteval 62–letni voznik motornega kolesa, državljan Italije.

Voznik avtomobila je z levim bokom svojega vozila trčil v desni bok motornega kolesa, ki ga je odbilo v levo na travnato bankino ob levem robu vozišča, kjer je 62-letni italijanski motorist izgubil ravnotežje na motornem kolesu in posledično padel na desni bok ter drsel po travnati bankini slabih trideset metrov.

S hudo poškodbo na zdravljenju v sosednji Italiji

"V prometni nesreči je motorist utrpel predvidoma hude telesne poškodbe (poškodba hrbtenice), na kraju so mu prvo pomoč nudili reševalci NMP ZD Nova Gorica. Po nudeni zdravniški oskrbi na kraju so poškodovanca z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico v sosednjo Gorico, v Republiko Italijo," so še sporočili s policije.

Pomoč policistom in reševalcem na kraju so nudili poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica. O prometni nesreči s hudimi telesnimi poškodbami so policisti obvestilu tudi pristojne pravosodne organe (preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in Državno tožilstvo v Novi Gorici).