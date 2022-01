Po zrušenju pečine na turiste našli še dva pogrešana. Umrlo deset ljudi. #video

Potem ko se je v soboto na jezeru Furnas v zvezni državi Minas Gerais v Braziliji odlomila ogromna skala od pečine in padla na tri čolne s turisti, so brazilske oblasti sporočile, da sta dva človeka, ki so ju po tragediji pogrešali, mrtva. Tako je število smrtnih žrtev naraslo na deset, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Deslizamento nos Cânions na região de Capitólio próximo a Escarpas do Lago, no lago de Furnas - Minas Gerais @ESCARPAS! Sem posição sobre feridos! @Bombeiros_MG pic.twitter.com/JfDEhN7tSg — Bruno Diniz (@Brunodiniz13) January 8, 2022

"Reševalci so v nedeljo našli trupli preostalih dveh pogrešanih," je novinarjem povedal komisar civilne policije Marcos de Souza Pimenta. Dodal je, da je bilo več kot 30 ljudi poškodovanih, od tega so jih devet prepeljali v bolnišnico.

Po navedbah reševalcev je bilo deset mrtvih del skupine družinskih članov in prijateljev na čolnu, ki ga je padajoča skala najbolj prizadela. Po prvotnih preiskavah so bile vse žrtve brazilski državljani, stari od 14 do 68 let, poroča AFP.

Dramatično dogajanje prikazujejo videoposnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, ki so ujeli tudi sam padec skale. Na nekatere posnetke se je na Twitterju odzval tudi brazilski predsednik Jair Bolsonaro, ki je padec skale označil za katastrofo.

Terrible video out of Lake Furnas, #Brazil, captures the moment a canyon cliff collapses on boats full of tourists. Latest reports say at least 5 dead 20 missing.pic.twitter.com/03LrGX0kIL — Albert Solé  (@asolepascual) January 8, 2022

V zadnjih dneh na jugovzhodu Brazilije izredno močno dežuje, kar je po navedbah gasilcev verjetno povzročilo padec skale. Geograf Eduardo Bulhoes z zvezne univerze Fluminense je za agencijo AFP povedal, da je nevarnost skalnih podorov na tem območju večja v deževnih decembrskih in januarskih mesecih, in zato odsvetoval turistične obiske v deževnem obdobju.