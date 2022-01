Pijan voznik na Dolenjskem kriv, da je vanj trčil vlak

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V bližini železniške postaje v Puščavi pri Mokronogu je v sredo zvečer potniški vlak trčil v osebni avtomobil. V nesreči, ki naj bi jo zakrivil opit voznik avtomobila, sta bila poškodovana voznik in sopotnik, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Po dosedanjih ugotovitvah je 58-letni voznik avtomobila na nivojskem križanju ceste z železnico, ki je zavarovan z Andrejevim križem, zapeljal na tire v trenutku, ko so na prehodu utripale rdeče luči. Potniški vlak, ki je vozil iz Sevnice proti Trebnjem, je kljub aktiviranju zasilne zavore trčil v avtomobil, ki ga je odbilo nekaj metrov stran, kjer je nato obstal na strehi.

Voznika in sopotnika so zaradi lažjih poškodb odpeljali z reševalnim vozilom, dobro uro po dogodku pa je vlak že lahko odpeljal naprej.

Policisti so vozniku odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,64 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Zanj so odredili tudi strokovni pregled, o dogodku pa obvestili dežurnega preiskovalnega sodnika in državnega tožilca.