Zrušila se je pečina, vsaj sedem ljudi je umrlo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na jezeru Furnas v zvezni državi Minas Gerais v Braziliji se je ogromna skala odlomila od pečine in padla na tri čolne s turisti. Vsaj sedem ljudi je umrlo, tri ljudi pa še vedno pogrešajo, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v soboto sporočile lokalne oblasti.

Reševalne ekipe, vključno s potapljači in pripadniki brazilske mornarice, so pohitele na pomoč turistom na jezeru Furnas, ki so lahko le nemočno opazovali, kako se je velika skala odlomila od pečine in zgrmela na tri čolne.

Predstavnik gasilcev iz Minas Geraisa Pedro Aihara je v soboto zvečer dejal, da je po zadnjih podatkih sedem ljudi mrtvih, tri pa še vedno pogrešajo. Oblasti so sporočile, da je bilo ranjenih še 32 ljudi, od tega so jih devet prepeljali v bolnišnico, poroča AFP.

- Barragem de Oiticica, em Jucurutu-RN, obra que se arrastava por 70 anos, desde 1952. O Governo do Brasil vai entregá-la em 2022.



- Essa barragem será a porta de entrada das águas da Transposição do São Francisco no Rio Grande de Norte.@mdregional_br @rogeriosmarinho @govbr pic.twitter.com/fYkmS3yxyf — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 8, 2022

Gasilci so sprva poročali o 20 pogrešanih, vendar se je "to število kasneje precej zmanjšalo, saj je šlo za ljudi, ki so se že pred prihodom reševalnih ekip sami odpravili v bolnišnice", je dejal Aihara v glasovnem sporočilu novinarjem.

Po družbenih omrežjih so zakrožili tudi videoposnetki nesreče na jezeru Furnas, ki je sicer priljubljena turistična destinacija. Posnetki prikazujejo tudi trenutek, ko se je skala odlomila od pečine in se zrušila na tri čolne, ki so pluli pod njo.

Eden od posnetkov prikazuje tudi minuto pred nesrečo, ko je več ljudi v čolnih opozarjalo, da "pada veliko kamenja", in kričalo na potnike v drugih čolnih, naj se umaknejo od pečine.

Brazilski predsednik Jair Bolsonaro je na Twitterju delil nekaj teh videoposnetkov in sporočil, da se je "brazilska mornarica nemudoma odpravila na kraj nesreče".

- Tão logo aconteceu o lamentável desastre em Capitólio/MG, a Marinha deslocou para a região equipe de socorro da Força.



- Desde então a @marmilbr vem atuando no resgate de vítimas e transporte de feridos para a Santa Casa local. pic.twitter.com/lDuF0jPK7T — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 8, 2022

Potapljači so ponoči zaradi varnostnih razlogov prenehali z iskanjem in nadaljevali v jutranjih urah, medtem pa so druge reševalne ekipe na kraju nesreče ostale aktivne celo noč.

Gasilci so dodali še, da so bile možnosti za takšno rušenje in padanje skal večje, ker je na jugovzhodu Brazilije v zadnjih dneh zapadlo veliko dežja.