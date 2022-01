Trčila v hišo in predrla steno otroške sobe #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes zjutraj je na Hodošu na Goričkem voznica, ta se je vračala domov po delu v nočni izmeni v domu starejših, zaradi neprilagojene hitrosti trčila v stanovanjsko hišo in predrla steno otroške sobe. K sreči obeh deklic, ki sicer spita v tej sobi, v trenutku trčenja ni bilo v svoji postelji. Ena je že bila v šoli, druga pa je v spalnici svojih staršev gledala risanke.

"Mi smo bili v drugi sobi in naenkrat je počilo. Hotel sem iti ven, pogledati, kaj se dogaja, a sem že znotraj videl, da je v steni luknja," je povedal oče deklic Kristjan Roka.

Zidake in dele stene je odneslo nekaj metrov v notranjost otroške sobe, kjer sicer spita osemletnica in devetletnica, k sreči ju v trenutku trčenja ni bilo v postelji. "Zjutraj sem starejšo odpeljal na avtobusno postajo, ker gre v šolo, mlajša pa potem vedno vstane, pride k nama v spalnico in tam gleda risanke. Pouk se ji začne šele pozneje," je še dodal Roka.

Luknjo v steni so začasno zaprli z leseno desko. Oče osnovnošolk pravi, da med počitnicami obe deklici spita nekoliko dlje, in če bi se to zgodilo prejšnji teden, bi bili še vedno v sobi.

Voznica je izgubila nadzor nad vozilom, utrpela je lažje poškodbe

V stanovanjsko hišo je trčila voznica, zaposlena v bližnjem domu starejših, vračala se je iz nočne izmene. "Voznica osebnega avtomobila je v desnem ostrem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom. Z zadnjim delom vozila je trčila v zid stanovanjske hiše, in to v predel, kjer je otroška soba," je pojasnil Bojan Sabotin, načelnik Postaje prometne policije Murska Sobota.

Voznica je bila v nesreči lažje poškodovana, zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo pa je že prejela plačilni nalog. Družina pa si bo nesrečo, ki bi se lahko za deklice končala tragično, k sreči zapomnila le po luknji v steni. Čakajo na cenilce škode, ki jih bo poslala zavarovalnica, nato pa se bodo lotili popravila stene in otroške sobe.