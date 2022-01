Kako burna je bila noč za zdravnike UKC Ljubljana in Maribor?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na ljubljanski urgenci je bila novoletna noč bolj mirna, kot so navajeni.

Na ljubljanski urgenci je bila novoletna noč bolj mirna, kot so navajeni. Foto: Siol.net

Na ljubljanski urgenci je bila novoletna noč bolj mirna, kot so navajeni. Imeli so eno reanimacijo, obravnavali so hudo vbodno poškodbo v trebuh in poškodbo zaradi uporabe petard, je povedal Matej Cimerman z urgence Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. V urgentnem centru v Mariboru pa so imeli celo več dela kot pred letom dni.

Skupno so pogledali 124 poškodovancev, kar je za zdravnike na urgenci "razmeroma nizka številka", je v izjavi za novinarje dejal Matej Cimerman. Opravili so pet velikih operacij. Glede vbodne rane, ki so jo obravnavali, pa je pojasnil, da ji je botroval alkohol.

"Težke travme je bilo manj, zlomov pri starejših zaradi osteoporoze pa je ob demografskih spremembah v zadnjih 20 letih vse več," je povzel.

Na urgenci ne izpirajo želodca, tistim, ki so alkoholizirani in imajo poškodbo glave, pa naredijo računalniško tomografijo glave, da izključijo morebitno poškodbo v možganih. Potem jih sprejmejo na opazovanje. Kot je povedal Cimerman, je bilo nekaj takih "veseljakov", kot jim rečejo, tudi tokrat.

Na urgenci po njegovih besedah sicer ugotavljajo, da so ljudje upoštevali priporočila proti širjenju covid-19 in so najdaljšo noč v letu preživeli bolj mirno kot običajno.

Povsem drugače je bilo v Mariboru

Nasprotno izkušnjo pa imajo v Mariboru. V urgentnem centru Univerzitetnega kliničnega centra Maribor so presenečeni nad številom obravnav ponoči, sploh glede na to, da silvestrovanj na prostem ni bilo, je povedal Igor Goričan. "Bilo je bolj burno kot pred letom dni ali celo v primerjavi z leti pred epidemijo," je poudaril. Ponoči so obravnavali dva poškodovana s pirotehničnimi sredstvi, ki sta jo na srečo dobro odnesla, ob približno 12. uri pa je k njim prišel še otrok, ki si je zaradi uporabe pirotehnike hudo poškodoval roko.

V najdaljši noči v letu je bilo tudi veliko akutnih alkoholnih opojev in več različnih poškodb zaradi pretepov in padcev, je naštel.