V seriji prodaj številnih slovenskih podjetij tujcem so pred desetletjem za 18 milijonov evrov prodali tudi ljubljansko družbo Fotona. Danes jo londonski lastniki prodajajo za milijardo evrov oziroma 55-kratnik cene, kolikor je v razprodaji državne srebrnine zanjo iztržila vlada Alenke Bratušek.

Podjetje za razvoj in proizvodnjo laserjev je nastalo pred 60 leti, le štiri leta po izumu prvega laserja. Takrat se je imenovalo Iskra Elektrooptika. V ljubljanskih Stegnah je proizvajalo laserske naprave za obrambno industrijo, optične komunikacije ter za uporabo v industriji, zobozdravstvu in medicini.

Danes je Fotona eno vodilnih svetovnih podjetij za visokotehnološke laserske sisteme, ki jih uporabljajo v estetski medicini, dermatologiji, zobozdravstvu, kirurgiji in ginekologiji. Iz vojaškega in industrijskega programa se je skoraj v celoti umaknilo. Prav danes bodo slovesno obeležili 60-letnico podjetja, ki se je bo udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Prvo prodano podjetje s privatizacijskega seznama

Slovenska vlada pod taktirko Alenke Bratušek se je leta 2014 odločila za prodajo podjetja, v katerem je imela večinski delež državna Posebna družba za podjetniško svetovanje (PDP). Šlo je za prvo prodano podjetje s tedanjega seznama 15 podjetij za privatizacijo. Fotono sta za 18 milijonov evrov kupila ameriški finančni sklad Gores Group in družba T4M, za prodajo Američanom pa je lobiral tudi takratni ameriški veleposlanik v Sloveniji Joseph Mussomelli.

Poslovanje podjetja je v prihodnjih letih močno poskočilo. Medtem ko so prihodki Fotone leta 2014 znašali slabih 29 milijonov evrov, čisti dobiček pa dobre tri milijone, so lanski prihodki dosegli skoraj 125 milijonov evrov, čisti dobiček pa skoraj 37 milijonov evrov. Dodana vrednost na zaposlenega se je v enakem obdobju s slabih 53 tisoč evrov okrepila na dobrih 189 tisoč evrov, kar je več kot trikratnik slovenskega povprečja.

Ameriška lastnika sta jo tri leta pozneje prodala kitajskemu finančnemu skladu Agic Capital, višina kupnine pa je bila neuradno v razponu od 80 milijonov evrov pa vse do 200 milijonov evrov. Kitajski lastniki so poskrbeli predvsem za širitev na azijskem trgu in utrdili njen položaj.

Leta 2022 je Fotona znova dobila novega lastnika, londonskemu investicijskemu skladu Vitruvian Partners so jo po Bloombergovih neuradnih informacijah prodali za 700 milijonov evrov oziroma za 40-kratnik prve prodaje v času vlade Alenke Bratušek.

Foto: STA , Zdaj se po poročanju časnika Dnevnik obeta že četrta prodaja Fotone. V ta namen naj bi londonski lastnik kot svetovalca v prodajnem postopku že angažiral finančno družbo Goldman Sachs, kupnina pa bi lahko dosegla milijardo evrov.

Pod Fotoninimi laserji se pomlajujejo tudi zvezdniki

Po navedbah Dnevnika je Fotona v zadnjih letih največ laserjev prodala na področju dermatologije (65 odstotkov), petino proizvodnje v zobozdravstveni dejavnosti, 14 odstotkov pa v ginekologiji. V Sloveniji so leta 2022 prejeli naziv izvoznik leta.

Njihovi laserji se med drugim uporabljajo za pomlajevanje kože, uporabljata jih tudi ameriška zvezdnica resničnostnih šovov Kim Kardashian in brazilski nogometni zvezdnik Neymar. Še letos naj bi na trg poslali robota za estetske posege z laserjem.