Napovedi iz Bruslja: to se obeta Sloveniji

Potem ko je Bruselj Sloveniji februarja za letos napovedal enoodstotno gospodarsko rast, ji zdaj napoveduje 1,2-odstotno rast. Za prihodnje leto pa ji napoveduje 2,2-odstotno rast BDP, potem ko ji je v zimski napovedi dvoodstotno.

Napoved za letos je nekoliko nad povprečjem evrskega območja, v katerem bo znašala 1,1 odstotka, in EU, za katero napovedujejo enoodstotno rast. Za prihodnje leto pa je napoved za Slovenijo višja od evrskega območja in EU. V območju z evrom naj bi znašala 1,6, v EU pa 1,7 odstotka BDP.

Kot pojasnjujejo na Evropski komisiji, se bo zasebna potrošnja v Sloveniji v obdobju 2023–2024 še naprej povečevala, in sicer za od 1,75 do dva odstotka, kar je bolj zmerno kot v zadnjih dveh letih. Potrošnjo bo podpirala nadaljnja rast zaposlenosti in plač.

Pogoji za financiranje se bodo poslabšali

Javne naložbe bodo še naprej ostale visoke, predvsem kot posledica ukrepov, financiranih iz sklada za okrevanje po pandemiji covid-19 in kohezijskih sredstev.

Čeprav se bodo pogoji za financiranje poslabšali, bodo podjetja vlagala tudi v tehnologije za okrepitev produktivnosti, pri čemer je razpoložljivost delovne sile omejena, plače pa bodo hitro naraščale, še navajajo v Bruslju.

Napoved inflacije je medtem Evropska komisija za Slovenijo nekoliko zvišala. Za letos ji je namreč februarja napovedala 6,1-odstotno inflacijo, zdaj pa napoveduje sedemodstotno. Za prihodnje leto jo je medtem zvišala s 3,5 na 3,8 odstotka.