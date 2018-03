Napako še pred bralcem opazili na občini #PredlagajŽupanu

Po lanski prenovi križišča Kajuhove in Zaloške ceste v Ljubljani so ukinili ločen semafor za zavijanje v levo. Januarja so opravili ročno štetje in za tri sekunde skrajšali zeleno luč iz nasprotne smeri.

Po lanski prenovi križišča med Kajuhovo in Zaloško cesto se je spremenila tudi prometna signalizacija. Avtomobili, ki so iz smeri Kodeljevega zavijali proti Mostam, niso več imeli svojega semaforja s puščico za zavijanje v levo, ampak so morali čakati, da se je spraznil nasprotni pas iz Kajuhove.

Bralec, ki se redno vozi skozi to križišče, je opazil, da je levo proti Mostam uspelo zaviti le enemu avtu ali pa še temu ne, zato je obstal na prehodu za pešce.

V začetku januarja sami opazili težavo in spremenili signalizacijo

Tri dni po tem, ko nam je bralec poslal sporočilo, še preden smo ga posredovali na občino, so na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet spremenili signalizacijo.

Po prenovi so ročno šteli promet in izdelali nov krmilni sistem, ki ni vključeval rumene puščice za zavijanje. Ker so tudi sami opazili podobno težavo kot bralec, so zato 22. januarja spremenili signalizacijo in za tri sekunde skrajšali zeleni val vozilom, ki se vozijo naravnost iz smeri Letališke ceste proti Kajuhovi.

"Ocenjujemo, da je prometna signalizacija na območju ustrezna, a bomo kljub temu še naprej spremljali promet in tokove v okolici ter signalizacijo po potrebi prilagajali. Je pa hitrost praznjenja križišča odvisna tudi od stanja na terenu in vedenja voznikov (odzivnost, reakcijski čas voznika, položaj oz. gibanje vozila v križišču, splošno stanje v prometu, slabše vremenske razmere …)," so v odgovoru še zapisali na občini.

