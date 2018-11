Bralka z našo pomočjo izvedela za novi igrišči v mestu #PredlagajŽupanu

V Rogaški Slatini ni nobenega javnega oziroma občinskega otroškega igrišča z igrali in peskovnikom, nam je pisala bralka in vodstvo občine sprašuje, zakaj je tako. Iz kabineta župana Branka Kidriča ji odgovarjajo, da sta v mestu dve takšni igrišči.

V Rogaški Slatini ni nobenega javnega oziroma občinskega otroškega igrišča z igrali in peskovnikom, trdi bralka in vodstvo občine sprašuje, zakaj je tako. Iz kabineta župana Branka Kidriča ji odgovarjajo, da sta v mestu dve takšni igrišči.

"Zakaj v Rogaški Slatini ni nobenega javnega/občinskega otroškega igrišča (Z igrali, peskovnikom itd.)?

Razen igrišč vrtcev in igral, ki jih imajo lokali, nimajo otroci nikjer igralne površine z igrali," je za rubriko Vprašaj župana spomladi zapisala bralka.

Pred nekaj meseci odprli povsem nov park

Bralka je po podatkih občine, kot kaže, spregledala park ob stanovanjskih blokih v Žiberniku, ki so ga zgradili pred osmimi leti. So pa v vmesnem času, odkar nam je bralka pisala, zgradili še eno javno otroško igrišče pri vznožju Janine. Odprli so ga letos poleti.

Novo igrišče je veliko 1.300 kvadratnih metrov. Opremljeno je s trampolini, igralnimi grebeni in tuneli, gugalnicami, peskovnikom, plezalno mrežo, kombiniranim igralom ter z drugimi manjšimi elementi.

Ob igralih so tudi pitnik za vodo, stojala za kolesa in klopi, odkupili pa so tudi bližnji manjši objekt, kjer so uredili lokal.

Gradnja parka je stala 240 tisoč evrov, izvedlo pa jo je ljubljansko podjetje CVP.

"S tem smo pridobili največje otroško igrišče v tem delu Slovenije, zato v bližnji prihodnosti ne načrtujemo dodatnih otroških igrišč," so v odgovoru zapisali v občini, ki jo od leta 1994 vodi Branko Kidrič. Ta se poteguje za nov mandat, njegova edina tekmica pa je Andrejka Flucher.