Postavitev prometnega znaka je v nasprotju z logiko. Napako so priznali. #PredlagajŽupanu

"Opazil sem na novo postavljene prometne znake na Stari Vrhniki, ki so popolnoma v nasprotju z logiko in zdravo pametjo," je bralec opozoril na nesmisel na Vrhniki.

Iz smeri Vrhnike proti Ligojni so postavili znak za omejitev hitrosti 40 kilometrov na uro in ga namestili na tablo za naselje Stara Vrhnika. To pomeni, da omejitev velja v vsem naselju.

Na drugi strani ceste, če se pripeljete iz smeri Lignje proti Vrhniki, pa je znak za omejitev hitrosti postavljen približno 50 metrov za tablo, ki označuje naselje Stara Vrhnika. To pomeni, da omejitev hitrosti velja le slabih 100 metrov do prvega križišča, od tam pa je 50 kilometrov na uro.

Priznali so napako

Na občini so se za pomoč obrnili na Direkcijo za infrastrukturo, kjer so priznali napako. "Potrjujem navedbe občine. Znak je bil po pomoti postavljen ločeno in bo z nalogom prestavljen," so sporočili z DRSI.