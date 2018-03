Občina: Prenove ne bo. Stanovalci, uporabljajte drug vhod. #PredlagajŽupanu

Predlagaj županu

Bralka nas je opozorila na pločnik v Štepanjskem naselju, ki so ga razrile korenine in je nevaren za sprehajalce. Na občini omenjenega pločnika niso uvrstili v letošnji načrt sanacij.

V Štepanjskem naselju na Škerjančevi ulici so pločnik močno načele drevesne korenine topolov. Te so na posameznih mestih dvignile in razpokale asfalt. "Pločnik je še posebej nevaren ponoči in zlasti za ljudi – mnogo je starejših, ki bivajo v domu upokojencev in se sprehajajo ob Ljubljanici," je v svojem sporočilu zapisala bralka.

Topoli rastejo na igrišču Osnovne šole Karla Destovnika - Kajuha, kjer so stanovalcem odgovorili, da korenine niso njihov problem. V enem mesecu iz šole, ali imajo v načrtih kakšne ukrepe v zvezi z topoli, niso odgovorili.

Mol: Stanovalci imajo možnost uporabe tudi drugega pločnika

"Pločnik sicer večinoma uporabljajo stanovalci večstanovanjskih blokov, ki pa lahko dostopajo do objektov tudi z druge strani – parkirišča –, kjer pa je pločnik brez poškodb," stanovalcem svetuje Mol. Foto: Ana Kovač Na občini letos pločnika na Škerjančevi ulici niso uvrstili v načrt sanacije. Razlog za to naj bi po njihovih besedah bilo nerazjasnjeno lastništvo, ki je bilo šele pred kratkim urejeno (po postopku zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavb).

"Ko bodo razrešena vsa odprta vprašanja glede lastništva in kategorizacije predmetne površine, jo bomo lahko vključili v načrt," so zapisali na ljubljanski občini.

Ob tem dodajajo, da pločnik večinoma uporabljajo le stanovalci blokov, ki pa imajo možnost dostopa do bloka tudi z druge strani, kjer je nepoškodovan.

