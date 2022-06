Nadzor nad delom NPU ni zaradi energetike in Jankovića

Nadzor nad delom Nacionalnega preiskovalnega urada, ki ga je odredil vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjan Lindav, o čemer smo prvi poročali na Siol.net, "nima nikakršne povezave z današnjimi preiskovalnimi aktivnostmi", so se v sredo zvečer odzvali pri policiji, v luči hišnih preiskav, ki so pod okriljem NPU potekale tudi v Energetiki Ljubljana. Osumljenih je pet fizičnih oseb, eno so preiskovalci pridržali. Dve osebi sta osumljeni izvršitve kaznivega dejanja, tri pa pomoči pri kaznivem dejanju. Na preiskave se je že odzval tudi ljubljanski župan Zoran Janković.

Da je Boštjan Lindav odredil nadzor nad delom Nacionalnega preiskovalnega urada, in sicer na področju odkrivanja in preiskovanja kriminalitete ter organizacijskih zadev, smo prvi poročali na Siol.net, informacijo pa so na Generalni policijski upravi (GPU) potrdili. Cilj nadzora je ugotavljanje morebitnih pomanjkljivosti in napak pri organiziranju dela, upoštevanju usmeritev in strokovnih standardov, so pojasnili pri policiji, opravljajo pa ga v skladu s pravili za opravljanje nadzora v policiji.

Med odrejenim nadzorom nad delom NPU in sredinimi operativnimi aktivnostmi NPU ni nikakršne povezave, so sporočili s policije, potem ko so potrdili, da NPU izvaja hišne preiskave zaradi suma storitve kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti. O tem smo poročali tukaj:

Dodali so, da Lindav do srede ni bil seznanjen z načrtovanimi operativnimi aktivnostmi NPU in da predkazenski postopek, v okviru katerega so potekale sredine aktivnosti NPU, usmerja pristojno državno tožilstvo.

Lindav nadzor odredil že v ponedeljek

Lindav je nadzor odredil že v ponedeljek, 6. junija 2022, ko je za to pristojna služba začela pripravljati ustrezno dokumentacijo, nadzor pa so odredili zaradi razjasnitve navedb o nepravilnostih pri določenih preiskavah, povezanih z nabavo zaščitne opreme, in drugih preiskavah.

"V nadzoru se bo preverjal tako organizacijski vidik kakor tudi spoštovanje usmeritev pristojnih organov, internih predpisov in strokovnih standardov," so zapisali v pojasnilu.

7. junija 2022 so nadzorniki poskušali vročiti odločbo o nadzoru direktorju uprave kriminalistične policije in direktorici NPU, vendar zaradi njune odsotnosti tega niso izvedli.

"Ob današnji vročitvi odločbe pa je direktorica NPU izrazila željo po prestavitvi izvedbe nadzora iz razloga operativnih nalog NPU, kar so nadzorniki upoštevali, zato se bo nadzor začel izvajati jutri," so še sporočili v sredo.