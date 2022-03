Nekdanjega šefa NPU bo preiskovalo evropsko tožilstvo

Muženič naj bi zlorabil evropska sredstva in sebi ter skupini ovadenih oseb pridobil protipravne premoženjske koristi v višini skoraj 60 tisoč evrov, poroča Požareport.

Muženič naj bi zapisal oziroma naročil, da se posel kljub formalno javnemu razpisu podeli zasebnemu podjetju Mikrografija, d. o. o. Ovadenega naj bi izdal njegov rokopis.

Kazenska ovadba Muženiča bremeni suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev, kaznivega dejanja nevestnega dela v službi ter storitve kaznivega dejanja goljufije na škodo Evropske unije. Ovadba, podpisal jo je zdajšnji direktor urada za preprečevanje pranja denarja Damjan Žugelj, je bila poslana šefinji evropskih tožilcev Lauri Codruța Kövesi v Luksemburg.

Evropska poslanka Romana Tomc je na Twitterju zapisala, da bo Muženiča obravnavalo evropsko javno tožilstvo.

V razpravi na izmenjavi mnenj z @EUProsecutor sem opozorila tudi na sum zlorabe EU sredstev v primeru ex direktorja NPU, ex predsednika KPK in pomembnega akterja v primeru pranja denarja #NLBgate, Darka Muzenica. Primer bo obravnaval #EPPO. pic.twitter.com/JZLhMjZbsf