Jankovića toži kriminalist, ki je preiskoval službo za seks

Ljubljanski župan Zoran Janković, ki je bil nedavno kot častni gost glavna zvezda na volilni konvenciji Gibanja Svoboda Roberta Goloba, bo na sodišču najbrž le moral pojasnjevati svoj odnos s Katarino Ravnikar. Zaradi večkratnega obrekovanja, tudi ob preiskovanju primera farmacevtka, ko je nastal zaznamek, kako je župan za to, da je uredil službo za nedoločen čas Ravnikarjevi, dobil seks, je kazenski postopek proti županu Ljubljane Zoranu Jankoviću sprožil kriminalist Tihomir Žgavec. Žgavec v predlogu za kazenski pregon opozarja, da mu župan pripisuje, da naj bi sodeloval v zaroti proti njemu in njegovi družini tudi v primerih, ko še niti ni bil zaposlen na NPU, nazadnje pa mu podtika sodelovanje v hišni preiskavi pri Jankovićevih decembra lani, v kateri ni sodeloval, ker je bil na bolniškem dopustu.

Kazenski pregon Jankovića je kriminalist sprožil, ker v medijih Janković več let ponavlja neresnične izjave o njem.

Očitek "izbrane druščine", ki se je lotila župana

Kot je zapisano v predlogu za kazenski pregon Jankovića, naj bi ta nazadnje neresnično kriminalista obtoževal januarja letos, ko je zatrdil, da je vpleten v preiskave, ki so bile pri Jankoviću na zahtevo sodišča izvedene 21. decembra lani, pri katerih Žgavec ni sodeloval, ker je bil na bolniškem dopustu, povezal pa je kriminalista Janković v teh izjavah tudi s predkazenskim postopkom v primeru Mercatorjevih delnic, s katerim kriminalist tudi ni imel nič. Kriminalist, ki je konec januarja sprožil postopek pred tožilstvom, opozarja, da pa je proti Jankoviću vodil postopek zaradi suma kaznivega dejanja nezakonitega posredovanja, ker je Janković od Katarine Ravnikar zahteval spolni odnos in ga od nje tudi prejel. Kriminalist trdi, da ga je tudi, ko gre za to delo, Janković obrekoval.

Foto: STA Janković je, opozarja Žgavec, v izjavi za javnost, že leta 2016 trdil, da se ga je v zadevi Stožice lotila "zbrana druščina" tožilke Blanke Žgajnar, predstavnika finančne uprave Uroša Grošlja, Darka Stareta iz KPK in Tihomirja Žgavca iz NPU. Žgavec opozarja, da je to neresnično, ker so bile preiskave v primeru Stožice opravljene septembra 2012, sam pa se je na NPU zaposlil šele leta 2013. Janković se je z imeni preiskovalcev lahko seznanil in imena Žgavca ni bilo med njimi. Še bolj neresnična in tudi nevarna pa je bila po mnenju kriminalista Jankovićeva izjava, s katero ga je obtožil, da se je v tej "zbrani druščini" lotil njega, njegovih sinov in sodelavcev na način "da si izmišljamo nove in nove preiskave, ga zaslišujemo, preganjamo, preiskujemo, čeprav za to ni dejanske utemeljene podlage ..."

Žgavec opozarja, da mu župan očita kazniva dejanja in nestrokovno delo, čeprav za to ne navaja nobenih dokazov, ker je delo kriminalistov usmerjalo državno tožilstvo, hišne preiskave so bile izveden po odredbi sodišča, sam pa pri preiskavah, ki mu jih župan pripisuje, ni sodeloval, ker sploh še ni bil v službi na NPU, pri zadnji hišni preiskavi pa ne, ker je bil na bolniškem dopustu. Neresnične trditve župana so, opozarja kriminalist, povzemali številni mediji.

Celoten predlog za pregon Jankovića (v njem smo prikrili nov priimek Katarine) je takšen:

Zaznamke kriminalistov, ki so verjetno razjezili župana Jankovića, da se je javno ostro odzval, in zaradi katerih je Katarina Ravnikar s pomočjo nekdanjega pravosodnega ministra Mihe Kozinca oba kriminalista celo tožila, si lahko preberete tukaj:

Postopek proti kriminalistoma ni bil uspešen. Po zaslišanju Ravnikarjeve, v katerem ni zanikala, da je dobila službo po posredovanju župana in mu pozneje zagotovila seks, je tožilec zavrgel kazensko ovadbo.