Kriminalisti opravljajo hišne preiskave na 12 lokacijah

Preiskovalci NPU ob pomoči kriminalistov Policijske uprave Celje opravljajo hišne preiskave v zasebnih in poslovnih prostorih ter zasegajo elektronske podatke in predmete na 12 lokacijah zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Neuradno so povezane z verifikacijo hitrih testov, ki jih uvaža Majbert Pharm.

Hišne preiskave in zasegi potekajo na območju Ljubljane, Celja, Maribora in Nove Gorice, so za STA potrdili na policiji. Kaznivih dejanj je osumljenih sedem fizičnih oseb. Nobeni osebi ni odvzeta prostost.

Pri izvajanju hišnih preiskav sodeluje 48 preiskovalcev in kriminalistov, predkazenski postopek pa usmerja Specializirano državno tožilstvo.

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) obravnavajo sum kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic pri vodenju javnega naročila zoper štiri uslužbence državnega organa s sedežem v Ljubljani in odgovorno osebo gospodarske družbe z območja Ljubljane. V postopku javnega naročila je bila gospodarska družba izbrana kot najboljši ponudnik, čeprav ni izpolnjevala formalnih razpisnih pogojev iz javnega naročila, s čimer je bila pridobljena nepremoženjska korist v obliki posla za nakup medicinskega pripomočka, so zapisali.

Preiskovalci nadalje obravnavajo sum kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev zoper tri uslužbence državnega organa in eno osebo iz javnega zavoda, ki je bilo storjeno, ker pogodba ni bila prekinjena zaradi neustrezne dobave medicinskega pripomočka s strani gospodarske družbe.

Za več kot milijon evrov premoženjske koristi

Ocenjena protipravna premoženjska korist, ki je nastala s storitvijo kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev, znaša približno 1,2 milijona evrov.

Za kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic je zagrožena zaporna kazen do dveh let, za kaznivo dejanje oškodovanja javnih sredstev pa je zagrožena zaporna kazen od enega do osmih let in denarna kazen, so še navedli.

Hišne preiskave in zasegi so po poročanju medijev neuradno povezani z verifikacijo hitrih antigenskih testov (HAG) na novi koronavirus v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), ki jih v Slovenijo uvaža Majbert Pharm.

Na NLZOH so za STA navedli, da aktivno sodelujejo pri preiskavi, s katero je danes začel NPU. Vso zahtevano dokumentacijo bodo skladno z odredbo sodišča uradu izročili prostovoljno, so zagotovili. Po njihovih besedah bo NLZOH tudi naprej, če bo treba, sodeloval z vsemi pristojnimi organi. Vsebine preiskave pa v tem trenutku ne morejo komentirati.