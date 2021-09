Na zabavi uživali "nore gobe", potem je zadavil prijatelja

V avstrijskem Beljaku se je v sredo na zabavi zgodila tragedija, potem ko so trije Hrvati, stari 21, 22 in 23 let uživali "nore" gobe. Obnašanje dvaindvajsetletnika je postajalo med zabavo vedno bolj agresivno, zato ga je njegov prijatelj skušal umiriti. A pri tem dejanju je bil tako močan, da je dvaindvajsetletnika zadušil.

Trije mladeniči so imeli v sredo v stanovanju v Beljaku zabavo, na kateri so uživali "nore" gobe. Te so vsebovale psihoaktivno snov psilocybin, ki lahko v veliki meri vplivaj tudi na spremembe osebnosti.

22-letnik je postajal vedno bolj agresiven, 21-letni prijatelj pa ga je skušal umiriti. To je očitno tudi sam počel tako agresivno, da je prijatelja zadušil.

"Za smrt mladeniča je kriva zadušitev z rokami ali pestmi," je po dogodku za avstrijsko tiskovno agencijo dejal državni tožilec Markus Kitz.

Ko je prijatelj obmiroval, so na pomoč poklicali reševalno ekipo, a dvaindvajsetletniku niso mogli več pomagati. 21- in 23-letna moška so aretirali, poročilo o obdukciji pokojnega pa naj bi bilo znano v štirih do šestih tednih. Opravili bodo tudi toksikološko analizo.