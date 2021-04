Fant napadel 74-letnega upokojenca in ga porinil v ledeno mrzlo reko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trije najstniki so napadli 74-letnega upokojenca, ki je nič hudega sluteč ob reki lovil ribe. Eden od fantov je z nogo moškega porinil v ledeno mrzlo vodo, ostala dva sta nasilno dejanje posnela. Fantje so s kraja zbežali, klice na pomoč sta na srečo slišali sprehajalki in upokojenca potegnili iz vode. Policija je že aretirala 15-letnika, ki naj bi bil udeležen v napadu.