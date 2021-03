Nasilneži z noži grozili prebivalcem Velenja, tudi mami s hčerko

Velenjski policisti so bili v preteklem mesecu večkrat obveščeni o poškodovanju stvari in nasilju v naselju Šalek v Velenju. Zaradi navedenih prijav so poostrili nadzor na tem območju in pri tem identificirali združbo mlajših moških, ki je izvajala nasilje. Pri večini nasilnih dejanj so bili prisotni 20-letnik in dva 21-letnika, vsi doma z območja Policijske postaje Velenje.

21-letnik je 18. februarja v nakupovalnem središču v Velenju napadel občana in ga hudo poškodoval. 9. marca je trojica v sodelovanju z mladoletnikom v Šaleku fizično grozila predstavnikom mestnega redarstva, grožnje pa so nadaljevali tudi prek družbenih omrežij. V postopku so policisti 21-letniku zasegli nož.

Grozili občanki, ki je bila na sprehodu s hčerko

13. marca so s palicami in nožem grozili občanki, ki je bila na sprehodu s hčerko, ter napadli dva moška, ki sta poskušala občanko in njeno hčerko braniti pred njimi. Oba so z udarci s pestmi lažje poškodovali. Policisti so na kraju pri enem nasilnežu našli prirejeno plastično kartico z bodalom. V postopku se je lastnik kartice policistu uprl in ga lažje poškodoval.

Zoper trojico so devetnajstkrat ukrepali še zaradi kršitev zakona o nalezljivih boleznih, osemkrat zaradi kršitev zakona o orožju ter trikrat zaradi zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.

Vsem trem odvzeli prostost in jih privedli k preiskovalnemu sodniku

20-letniku in obema 21-letnikoma so v tem tednu odvzeli prostost in jih s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki jim je odredil pripor. O posameznih dejanjih osumljenih policisti še zbirajo obvestila in bodo kazensko ovadbo po zbranih obvestilih dopolnili.

Oba 21-letnika so v preteklosti že obravnavali zaradi več kršitev javnega reda in miru ter zaradi kršitev zakona o orožju ter zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.

20-letnik je bil v preteklosti obsojen zaradi kaznivih dejanj tatvin in prikrivanja. Kazensko so ga ovadili še zaradi tatvin vozil, kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog, groženj, nasilništva in napada na uradno osebo.