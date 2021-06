Polil vnetljive tekočine in grozil z vžigom

Radovljiški policisti so v sredo obravnavali moškega, ki je v enostanovanjskem objektu grozil z vžigom zmesi vnetljivih snovi in povzročil nevarnost za stanovalce in premoženje. V intervenciji so gasilci evakuirali nekaj oseb, policisti so moškega pridržali. V petek so ga privedli na pristojno sodišče, kjer je bil zanj odrejen pripor.