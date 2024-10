Na sojenju v zadevi Trenta tokrat brali listinske dokaze

Na celjskem sodišču se je z branjem listinskih dokazov nadaljevalo sojenje prvaku SDS Janezu Janši in soobtoženima, nekdanjima direktorjema Eurogradenj in Imosa Klemnu Gantarju in Branku Kastelicu, zaradi domnevno spornih poslov z zemljišči v Trenti. Nove priče so vabljene na narok prihodnji teden.