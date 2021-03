Matoz: Zadeva Trenta ni zahteven organizirani kriminal ali terorizem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zahtevo za izločitev celotnega sodnega senata, ki namerava danes odločati o ugovoru Janeza Janše (SDS) na obtožnico tožilstva, ker je bil senat treh sodnikov po mnenju odvetnika Francija Matoza imenovan brez upoštevanja pravil, povrhu pa je bil eden od sodnikov še zamenjan, je odvetnik Matoz včeraj dopolnil še z opozorilom, da so na sodišču zadevo Trenta tudi napačno razporedili specializiranemu oddelku. Zaradi tega ob izločitvi vseh sodnikov zahteva še javno sejo senata, ko bo ta odločal o ugovorih na obtožnico v spremenjeni sestavi.

Matos je opozoril, da kazenska zadeva Trenta ne spada med zadeve zahtevnejšega organiziranega gospodarskega kriminala ali terorizma. Zaradi tega je bila v fazi preiskave tudi uvrščena med zadeve, ki ne spadajo v pristojnost specializiranega oddelka. Z očitno napačno dodelitvijo zadeve na sodišču, ko so izbirali sodnike, ki bodo sodili, v pristojnost specializiranega oddelka in s tem pred senat, ki ga sestavljajo sodniki, ki so razporejeni v specializirani oddelek, je bila kršena izbira zakonitega naravnega sodnika.

Zadeva, ki spada k rednim kazenskim zadevam, je bila, ne da bi se spremenila kvalifikacija kaznivega dejanja v obtožnici, razvrščena med najhujša kazniva dejanja, o katerih odločajo specializirani kazenski oddelki, je opozoril Matoz.

Kot smo na Siol.net že poročali, je že pred tem v imenu predsednika vlade Janše Matos zahteval izločitev celotnega sodnega senata zaradi spornega načina izbire sodnikov, povrhu pa so v senatu, ko je bil že izbran, sodnika Bernarda Tajnška še zamenjali z Davidom Špernjakom, ki je magistriral pri Primožu Gorkiču, znanem zagovorniku obsodbe Janše v primeru Patria. Zadnji je tudi ostro kritiziral soglasno odločitev ustavnega sodišča, ki je vse sodbe rednih sodišč razveljavilo kot kršitev ustavnih določb, da nihče ne sme biti kaznovan za dejanje, za katero ni zakon določil, da je kaznivo.

Gorkič je bil lani v parlamentu zavrnjen kot kandidat za vrhovnega sodnika, za kar je kandidiral brez dneva sodnih izkušenj. V drugo, sodni svet je vztrajal pri kandidaturi z oceno, da so se poslanci prvič zmotili, podprli ga takrat niso iz Levice Luke Meseca, pa je bil Gorkič izvoljen v kazenski oddelek vrhovnega sodišča, ki ga vodi Branko Masleša, za katerega je ustavno sodišče presodilo, da bi se moral v primeru Patria izločiti in da sojenje, ker tega ni storil, še dodatno ni bilo pošteno.

Zamenjavo celotnega senata je Matoz predlagal zaradi ocene, da so sodniki namerno izbrani tako, da bi se nadaljeval neupravičeni kazenski postopek v primeru Trenta.

