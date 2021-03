Izbiranje sodnikov: Matoz zahteva nadzor pravosodnega ministrstva nad Pogačnikom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odvetnik Janeza Janše (SDS) Franci Matoz je danes zahteval, da pravosodno ministrstvo izvede nadzor nad tem, kako so na okrožnem sodišču, ki ga vodi Marjan Pogačnik, določali sodnike, ki bi odločali o pritožbi Janše v zadevi Trenta, kako so v senat dodatno uvrstili Davida Špernjaka in primer dodelili specializiranemu oddelku, čeprav ne gre za zahtevnejšo obliko organiziranega kriminala ali terorizma, v fazi preiskave pa je bila to "redna" zadeva.

Zahtevo za nadzor ravnanja Marjana Pogačnika pri izbiranju sodnikov je ob ministrstvu za pravosodje, ki ga vodi Lilijana Kozlovič, Matoz poslal tudi višjemu sodišču, ki ga vodi Anton Panjan. Višje sodišče tak nadzor nad ravnanjem šefa nižjega sodišča, če se zanj odloči, običajno izvede.

Novinec Špernjak kar v specializiran senat

Zaradi protesta Matoza, da so kršili sodni red in zakon pri izbiri, senat treh sodnikov ta teden ni odločal o pritožbi Janše na obtožnico tožilstva, ki mu očita pomoč pri zlorabi položaja v primeru Trenta. Pravilno izbiro sodnikov v okviru pravice do poštenega sojenja varuje tudi ustava, s sodbami pa tudi evropsko sodišče za človekove pravice, opozarja Matoz.

Predsednik sodišča Marjan Pogačnik je, ko smo ta teden preverjali, kako se bo odzval na kritike, pojasnil, da bo v prihodnjih dneh najprej odločil, ali bo zamenjal ves senat, v katerem so David Špernjak, Milena Turuk in Irena Škulj Gradišar. Napovedal pa je tudi odgovore na druge pomisleke in kritike Matoza.

Še posebej sporna je po mnenju odvetnika Matoza uvrstitev Davida Špernjaka v senat, ko je bila Janševa pritožba temu senatu že dodeljena. Zamenjal je prvotno določnega sodnika Bernarda Tajnška. Špernjak je pred nekaj leti magistriral pri Primožu Gorkiču, ki je znani zagovornik obsodbe Janše v primeru Patria, ostro pa je kot "telebansko" kritiziral tudi soglasno sodbo ustavnega sodišča, ki je vse sodbe rednih sodišč v primeru Patria proti Janši razveljavilo kot kršitev ustavnih določb, da nihče ne sme biti kaznovan za dejanje, za katero ni zakon določil, da je kaznivo. Gorkič je bil lani na nenavaden način v drugem poskusu in brez dneva sodnih izkušenj izvoljen za vrhovnega sodnika na kazenski oddelek, ki ga vodi Branko Masleša. Za Maslešo je ustavno sodišče presodilo, da bi se moral v primeru Patria izločiti in da je bilo sojenje, ker tega ni storil, še dodatno nepošteno.

Kot v zahtevi za nadzor med drugim opozarja Matoz, je nenavadno, da so Špernjaka vključili v senat za specializiran primer, torej za zadevo zahtevnejše oblike organiziranega kriminala ali terorizma, če pa gre za novoizvoljenega sodnika, ki nima specializiranih znanj in izkušenj, da bi sodeloval v takšnih zadevah.

Vsa Matozova zahteva za nadzor nad tem, kako so na sodišču, ki ga vodi Marjan Pogačnik, določili sodnike za primer Trenta, je takšna: