Na Severnem Primorskem vlomili v tri župnišča

Policijsko upravo Nova Gorica so danes obvestili, da so vlomili v tri župnišča na Severnem Primorskem, in sicer na območju naselij Dornberk, Osek (Mestna občina Nova Gorica) in na območju Črnega Vrha nad Idrijo (občina Idrija). Policija je o kaznivih dejanjih vloma v omenjene objekte obvestila pristojne pravosodne organe, morebitno škodo pa oškodovanci še ocenjujejo.

Policija nadaljuje preiskovanje vseh okoliščin vlomov v omenjene objekte.

Če kaj veste, sporočite policiji

"Vse morebitne očividce oz. vse, ki bi lahko policiji predali koristne informacije pri preiskavi vseh okoliščin vlomov v omenjene objekte na Goriškem in Idrijskem, pozivamo, da nemudoma pokličejo znano interventno številko policije 113 ali najbližjo policijsko postajo. Prav tako lahko pokličejo tudi anonimni telefon policije 080 1200," so ob tem še navedli pri policiji.

Hkrati občane ponovno opozarjajo na upoštevanje osnovnih zaščitnih ukrepov, saj s preventivnim ravnanjem in zavarovanjem svoje lastnine lahko že sami precej zmanjšamo priložnosti za izvršitev zgoraj opisanih premoženjskih kaznivih dejanj (vlomi v različne stanovanjske in druge objekte, motorna vozila, preprečevanje drznih tatvin, ropov ...) in se izognemo neljubim dogodkom, še svetujejo.

Ne uničujte sledi!

"Če se kljub temu zgodi vlom v objekt, pa občanke in občane pozivamo, da takoj pokličejo policijo oz. se zglasijo na najbližji policijski enoti. Ne spreminjajte kraja kaznivega dejanja in ne uničujte sledi, ki so pomembne za nadaljnjo preiskavo kaznivega dejanja (oz. se ne dotikajte stvari, ne hodite po prostoru ...). Tudi če ugotovite, da so bili vlomilci pri sosedu, ko ga ni bilo doma, takoj obvestite policijo," so še opozorili.