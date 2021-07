Župnik spregovoril o težki preizkušnji #video

"Odprl sem vrata in pogledal ven, pa so me že zagrabili. Dva sta me pahnila noter, zahtevali so denar in mi zagrozili, da me bodo ubili. Potem sem jim moral dati ključe, na tleh so mi s pasom in kravato zavezali roke in noge," se tiste noči spominja župnik Janez Petrič. Še ne šest mesecev po odmevnem ropu župnišča v Rovtah pri Logatcu so danes štirje roparji izvedeli, za kako dolgo bodo morali za rešetke.

Iz župnijskega sefa so ukradli 12 tisoč evrov gotovine in nekaj spominskih kovancev. Premetali so tudi druge prostore, a razen denarja jih ni zanimalo nič drugega, je razložil župnik Janez Petrič.

Četverica priznala rop, kazni so relativno nizke

Četverica, ki je 30. januarja letos oropala župnika Janeza Petriča v Rovtah pri Logatcu, je po priznanju krivde danes stopila pred sodnika zaradi izreka kazni. Stojan Kovačič je bil obsojen na dve leti in pet mesecev, Stanislav Mlakar tri mesece manj, Darjan Hudorovac dve leti, Sandi Brezar pa bo moral za zapahi preživeti leto in osem mesecev. Mlakarju in Hudorovcu so istočasno še preklicali dve pogojni kazni zaradi velike tatvine, tako da bosta v zaporu še nekaj mesecev dlje.

Le peti ropar, Milenko Hudorovac, se je odločil, da bo srečo raje poiskal v sodnem postopku. Ta krivde ni priznal in bo raje izpodbijal dokaze tožilstva na sodišču. S temi ima precej izkušenj, saj je bil doslej že 31-krat obsojen zaradi podobnih kaznivih dejanj.

Sledi, ki so jih med ropom pustili na kraju, so bile dovolj močan dokaz, da je četverica rop takoj priznala. Kazni so bile zato tudi relativno nizke, od leta in osmih mesecev do dveh let in petih mesecev.

Roparji ukradli 12 tisočakov, a niso prišli daleč

V bližini Trebnjega je ena od policijskih patrulj kmalu zatem opazila sumljiv avtomobil. Glede na omejitve gibanja zaradi epidemije je sredi noči namreč kar izstopal, je pojasnil Damjan Petrič iz sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana: "Glede na čas, ki je sovpadal s krajem izvršitve kaznivega dejanja, znamko in pa tip vozila, za katere so bili v okviru kriminalistične preiskave že pridobljeni posamezni podatki, da bi ga lahko uporabljali storilci pri izvrševanju kaznivih dejanj vlomov in pa ropov, in pa glede na dejstvo, da je bilo v vozilu več oseb, je policija v nadaljevanju to vozilo tudi ustavila." Skoraj vsi v avtomobilu so bili stari znanci policije in zato končali v priporu.