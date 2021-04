Na Okrožnem sodišču v Ljubljani je bil danes predobravnavni narok v sojenju roparjema duhovnika Slavka Judeža v Višnji Gori. Pred sodnico sta stopila obdolžena Samo Brajdič in Milenko Hudorovac. Župnika naj bi oropala, nato pa ga zvezanega s kravato in pretepenega pustila v župnišču. Danes sta krivdo priznala, a sledil je preobrat.

Samo Brajdič in Milenko Hudorovac naj bi dan pred božičem vdrla v župnišče, župnika udarila v desni del glave, mu vzela mobilni telefon, iskala gotovino in nenehno kričala, kje je denar.

Oškodovanega župnika Slavka Judeža na predobravnavni narok ni bilo. V opravičilo je zapisal, da sta mu oškodovanca povzročila velik strah in si srečanja z njima ne želi. Grozila sta mu, da ga bosta ugrabila in odpeljala v Srbijo, a sta ga nato pustila v sobi pretepenega in zvezanega s kravato.

Obtožena sta krivdo priznala oba, a je sodnica priznanje zavrnila, zaradi neskladanja pričevanj z obtožnico.

Zaradi neskladja pričevanj z obtožnico priznanje zavrnila

Zaradi neskladja pričevanj z obtožnico priznanje zavrnila

Za storjeno dejanje bi lahko dobila kazen do deset let za zapahi. Če bi krivdo priznala, je tožilstvo za Brajdiča predlagalo dve leti zapora, za Hudorovca pa dve leti in pol. Danes sta krivdo priznala oba, a je sodnica priznanje zavrnila zaradi neskladja pričevanj z obtožnico.

V obtožnici je zapisano, da je župnišče oškodovano za 1.605 evrov, župnik pa za dobrih dva tisoč. Poleg gotovine naj bi mu odtujili še tri pare čevljev, dve zapestni uri in manšetne gumbe. (grafika)

Tudi v Rovtah rop, izveden na enak način

Obramba in tožilstvo želita na naslednji obravnavi slišati pričevanje duhovnika in policista, ki je sestavljal zapisnik. Še enemu ropu pa smo bili letos priča v Rovtah, izveden je bil na enak način.

"V obeh primerih so v župniščih tudi zalotili župnika, ga napadli s fizično silo in ga z grožnjami prisilili, da jim je povedal, kje hrani vrednejše predmete in pa gotovino. Na glavni obravnavi tožilstvo in obramba želita pričevanje župnika in policista, ki je naredil zapisnik," je dejal vodja sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi (PU) Ljubljana Damjan Petrič.

Pet osumljencev za rop duhovnika Janeza Petriča, od tega štiri iz romskega naselja Brezje, sodna obravnava še čaka.