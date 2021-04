Bo Gaspeti za trojni umor dobil dosmrtno kazen?

Petru Gaspetiju tožilstvo očita trojni umor na grozovit ali zahrbten način, za kar je zagrožena kazen najmanj 15 let zapora. Gaspeti naj bi 13. junija 2020 v Škocjanu pri Domžalah z ostrim predmetom tako hudo poškodoval sorodnike, stare 81, 74 in 51 let, da so na kraju umrli. Žrtve so bili babica, dedek in stric. Po dogodku je sam poklical policiste.

Forenziki so po besedah tožilke Maše Podlipnik potrdili, da so na držalu noža ter na telefonski slušalki, najdeni v hiši, potrdili biološke sledi Gaspetija. Forenziki so tudi potrdili, da mu pripadajo krvave sledi stopal po hiši.

Tožilka predlagala dosmrtno kazen

Tožilka je sodišču predlagala, da Gaspetija spozna za krivega in mu za vsako posamezno kaznivo dejanje določi kazen 30 let zapora ter mu izreče enotno kazen dosmrtnega zapora. Za obtoženega ni našla niti nobene olajševalne okoliščine.

Nasprotno pa je zagovornik Anže Mlinarič prepričan, da Gaspetiju niso uspeli dokazati nobenega očitanega dejanja, zato je sodišču predlagal izrek oprostilne sodbe. Med olajševalnimi okoliščinami je med drugim naštel Gaspetijevo dozdajšnjo nekaznovanost, nenasilno zgodovino, redno izpolnjevanje šolskih obveznosti in njegovo osebnostno motnjo.

Gaspetija, ki se sam na sodišču ni zagovarjal, sta namreč pregledala dva psihiatrična izvedenca. Prvi mu je pripisal shizoidno in deloma narcisistično osebnostno motnjo, a se je svojih dejanj po oceni izvedenca kljub temu zavedal. Drugi pa mu je diagnosticiral neopredeljeno psihotično motnjo in mešano osebnostno motnjo, na katero ne more vplivati, lahko pa vpliva na to, kako se bo odražala v odnosu do drugih.