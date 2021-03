Se je obtoženi za trojni umor tudi sadistično izživljal nad žrtvami? #video

Na sojenju Petru Gaspetiju, ki je obtožen trojnega umora, sta danes pričala sodna izvedenca. Medicinski izvedenec Tomaž Zupanc je pojasnil, da so bile žrtve umorjene na podoben način. Psihiatrični izvedenec Dragan Terzič je obdolženemu pripisal shizoidno in deloma narcisistično osebnostno motnjo, a se je svojih dejanj po oceni izvedenca kljub temu zavedal.

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani se je z glavno obravnavo nadaljevalo sojenje Petru Gaspetiju, ki ga obtožnica bremeni trojnega umora na grozovit ali zahrbten način, za kar je zagrožena kazen najmanj 15 let zapora. Gaspeti očitajo, da je 13. junija lani v Škocjanu pri Domžalah z ostrim predmetom tako hudo poškodoval sorodnike, stare 81, 74 in 51 let, da so na kraju dogodka umrli. Žrtve so bili babica, dedek in stric. Po dogodku je Gaspeti sam poklical policiste, poroča STA.

Potem ko je sodnica Marjeta Dvornik na današnji obravnavi zavrnila predlog zagovornika za izločitev javnosti s pričanja izvedencev, sta danes svoje ugotovitve o primeru predstavila medicinski in psihiatrični izvedenec. Sodni izvedenec za medicino Tomaž Zupanc, ki je bil tudi na ogledu kaznivega dejanja, je opisal poškodbe, ki so jih utrpele žrtve.

Gaspeti se je po oceni izvedenca zavedal svojih dejanj

Prvi vseh treh so bile poškodbe po njegovih besedah prizadejane na podoben način in z istim, ostrim koničastim predmetom, verjetno nožem, ki so ga našli na kraju tragedije. Pri stricu in dedku so smrtne poškodbe našli tako na vratu kot na prsnem košu, pri babici le na vratu, še nekaj ureznin pa je imela na stegnu. Iz obrambnih poškodb je bilo razvidno, da sta se dedek in babica poskušala braniti. Je pa v odgovoru na vprašanje zagovornika Anžeta Mlinariča izvedenec pojasnil, da poškodb ni primerjal z obliko noža.

Sodni izvedenec za področje psihiatrije Dragan Terzič je iz dostopnih informacij, zaslišanj svojcev in tudi opravljenega klinično-psihološkega pregleda obdolženemu pripisal shizoidno in deloma narcisistično osebnostno motnjo. Obdolženi je sicer imel manjše težave z nadzorom nad svojim ravnanjem, a kljub omenjenima motnjama Terzič ocenjuje, da v času kaznivega dejanja njegova zmožnost presoje ni bila bistveno zmanjšan.

Terzič zato ocenjuje, da se je Gaspeti svojega ravnanja absolutno zavedal. Dodatnih dokaznih predlogov danes nista podala ne zagovornik ne tožilka Maša Podlipnik. Mlinarič je sicer ponovil, da vztraja pri dokaznem predlogu za postavitev novega izvedenca psihiatrične stroke, čemur je tožilka oporekala, saj da je bilo Terzičevo mnenje strokovno utemeljeno. Sojenje se bo predvidoma nadaljevalo 12. aprila.