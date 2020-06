Trojni umor pri Domžalah: moški zabodel tri osebe

S policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so bili danes okoli 11.30 obveščeni o tragičnem dogodku na območju Domžal. Po do sedaj znanih okoliščinah 24-letni moški z ostrim predmetom poškodoval tri sorodnike stare 81, 74 in 51 let, ki so v dogodku dobili tako hude poškodbe, da so na kraju umrli.

Osumljenega so policisti na kraju dogodka pridržali in bo po vseh znanih okoliščinah priveden k preiskovalnemu sodniku. Intenzivna preiskava dogodka trenutno še poteka, zato več pojasnil trenutno policija ne more posredovati, so še sporočili.