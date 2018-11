Požar v župnišču na Teharjah: uničena štiri stanovanja

V mansardnem delu župnišča na Teharjah pri Celju je okoli 4. ure zjutraj izbruhnil požar. Celjski gasilci so požar že pogasili, a na kraju dogodka ostaja požarna straža. Celjski kriminalisti bodo danes opravili ogled pogorišča, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Kot je v izjavi za medije povedal vodja celjskih poklicnih gasilcev Janko Požežnik, so bila v župnišču štiri stanovanja, iz katerih so evakuirali šest stanovalcev, eden se je v požaru lažje poškodoval in so ga odpeljali v celjsko bolnišnico.

Pri gašenju požara je sodelovalo pet gasilskih enot s 44 gasilci in 15 gasilskimi vozili. Šlo je za večji požar, je še dejal Požežnik. Škoda bo velika, ker je stavba popolnoma uničena.