Z objestno vožnjo na avtocesti povzročil nesrečo in pobegnil

Nesreča se je zgodila na avtocesti pri Vrhniki v smeri Kopra, ki jo je z objetsno in agresivno vožnjo povzročil voznik osebnega vozila BMW.

Po do sedaj zbranih podatkih policije, je voznik avtomobila zname Peugeot vozil po desnem prometnem pasu od Vrhnike proti Logatcu, po levem pa ga je prehitevala voznica osebnega vozila Renault Clio. Med prehitevanjem jo je dohitel voznik BMW-ja in ji prižgal luči. Voznica je, ko je prehitela Pegeouta, zapeljala na desni pas.

Neznani voznik BMW je nato prehitel obe vozili, zapeljal na desni prometni pas pred voznico Renault Clia in nenadoma zavrl, zaradi česar je slednja naglo zavila v desno na pas za počasna vozila in pri tem trčila v neznano tovorno vozilo. Pri tem jo je odbilo v levo preko srednjega pasu na prehitevalni pas, kjer je ravno v tistem trenutku pravilno pripeljal voznik osebenga vozila VW Golf. Pri tem sta vozili trčili. Voznika obeh vozil sta utrpela poškodbe, so sporočili s policijske uprave Ljubljana.

Neznani voznik BMW-ja in neznano tovorno vozilo sta odpeljala naprej. Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče policija voznika BMW-ja in vse, ki bi imeli koristne informacije o nesreči policija prosi, da to sporočijo na interventno številko 113 ali Postajo prometne policije Ljubljana na številko 01/583 88 20.