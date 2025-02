Na Ruparjevem shodu tokrat tudi predstavniki parlamentarne opozicije

Na Trgu republike se v organizaciji stranke Glas upokojencev in Društva 1. oktober pod vodstvom Pavla Ruparja zbirajo protestniki. Na protestnem shodu bodo zbirali podpise pod poziv k predčasnim volitvam, vladi Roberta Goloba pa sporočajo, da imajo dovolj. Zbrane naj bi nagovorili tudi predstavniki NSi in prvak SDS Janez Janša.

"Skupaj bomo pokazali, da Slovenija ne bo klonila pod bremenom krivic, revščine in nespoštovanja tistih, ki so zanjo garali vse življenje!" je Rupar zapisal v vabilu na protestni shod.

Navedel je, da se bodo zbrali, ker je dovolj sramotno nizkih pokojnin, izkoriščanja delavcev in mladih, čakanja na zdravnike in revščine med starejšimi ter političnih spletk in nespoštovanja državljanov.

Zahtevajo odstop vlade

Protestniki so se zbrali na Trgu republike. Številni so s seboj prinesli slovenske zastave, simbole največje opozicijske stranke, pa tudi transparente. Na njih je bilo med drugim zaslediti napise, kot so "Vlado v arest", "Golob na Dob" in "Pošteno pokojnino za vse".

V stranki Glas upokojencev so napovedali, da se bodo protestniki po Prešernovi cesti odpravili do Gregorčičeve ulice. Tam bodo šli mimo vladne palače, krenili na Slovensko cesto in se zopet vrnili pred državni zbor.

Podporniki Društva 1. oktober in stranke Glas upokojencev se se danes na Trgu republike v Ljubljani zbrali na 17. protestnem shodu. Nazadnje so se zbrali 20. decembra, ko so prav tako zahtevali odstop vlade Roberta Goloba, dvig pokojnin ter zimski dodatek za upokojence, opozarjali pa so tudi na pomanjkanje kadra v socialnovarstvenih zavodih.

Rupar osumljen finančnih nepravilnosti

Okrog Ruparjevega Društva 1. oktober se že dlje časa dviga prah.

Spomnimo: novembra smo med drugim poročali o zapisih nekdanjih članov – iz društva so jih oktobra izključili –, v katerih so opozarjali na finančne nepravilnosti v društvu in denarnih tokovih, ki naj bi se stekali v zasebne žepe članov izvršnega odbora. Po bančnih izpiskih sodeč so si v juliju in avgustu lani predsednik društva Pavel Rupar, podpredsednik Andrej Peterle in član izvršnega odbora Rajko Perčič iz sredstev društva, ki se financira v veliki meri iz prostovoljnih prispevkov upokojencev, izplačali za 2.845 evrov potnih stroškov.

Na decembrskem shodu, ki sta ga organizirala stranka Glas ljudstva in Društvo 1. oktober, pa so udeleženci verbalno napadli fotoreporterja, nato pa je eden od njih poskušal tudi fizično obračunati z njim. Dogodek so opazili policisti, ki varujejo državni zbor, in posredovali. Fotoreporterja in njegovo opremo so zaščitili, napadalcu pa izdali plačilni nalog.