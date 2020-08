Malo po 9. uri je pohodniku na Ratitovcu v občini Železniki postalo slabo in je omedlel. Ko je zdravniku uspelo priti do obolelega, je ta ugotovil njegovo smrt. Tragično se je končala tudi prometna nesreča v naselju Mali Nerajec v občini Črnomelj, kjer je osebno vozilo zbilo peško, ki je poškodbam podlegla.

Škofjeloški gorski reševalci so za pomoč zaprosili dežurno ekipo gorske reševalne službe na Brniku. Ekipa je skupaj s helikopterjem Slovenske vojske poletela proti obolelemu, a zaradi vremenskih razmer niso mogli pristati. Do obolelega so zato s helikopterja spustili zdravnika, ki je ugotovil smrt pohodnika. Slednjega so s helikopterjem prepeljali v dolino, so pojasnili na Upravi RS za zaščito in reševanje.

Ob 14.30 je prišlo do prometne nesreče, ko je v naselju Mali Nerajec osebno vozilo zbilo peško. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Črnomelj so peško poskušali oživljati, a je ta na kraju nesreče podlegla poškodbam. O nesreči so bile obveščene pristojne službe, so še zapisali na upravi, piše STA,