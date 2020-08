Po več kot 200 dneh gladovne stavke umrla turška odvetnica

Po 238 dneh gladovne stavke je v zaporu v Istanbulu umrla odvetnica Ebru Timtik, ki je po obsodbi zaradi terorizma zahtevala pravično sojenje, so sporočili njeni bližnji. Ob robu njenega pogreba so izbruhnili spopadi med njenimi privrženci in policijo. EU in Svet Evrope sta ob tem opozorila na pomanjkljivosti turškega pravosodnega sistema.

"Umrla je Ebru Timtik iz naše odvetniške pisarne," so njeni odvetniški kolegi zapisali na Twitterju. Stara je bila 42 let. Lani je bila Timtikova obsojena na več kot 13 let zapora zaradi članstva v teroristični organizaciji. Februarja je začela gladovno stavko, s katero je zahtevala ponovitev sodnega procesa. Pila je samo sladkano vodo, zeliščne čaje in vitamine. Ob smrti je imela zgolj 30 kilogramov, so sporočili njeni bližnji, piše STA.

Ebru Timtik. Victim of a heartless state. All she wanted was a fair trial. For her. for Aytac. for all. Turkey must find a better way. Lawyers of the world unite. For justice, for fairness and for truth. RIP Ebru. We respect you and we always will. pic.twitter.com/WMUqwCY4K3 — Tony Fisher (@tonyfisherfjg) August 27, 2020

Podporniki vzklikali, da je nesmrtna

Pozno popoldne so jo pokopali na pokopališču na severnem obrobju Istanbula, pokopališče je policija zavarovala in na območju namestila več tovornjakov z vodnimi topovi. Ko so se njeni prijatelji in podporniki približevali pokopališču, je policija proti njim uporabila solzivec. Zbralo se je več sto njenih podpornikov, ki so vzklikali, da je nesmrtna. Po poročanju tujih medijev je policija pridržala mlajšega fanta.

Timtikova je bila tako kot Aytac Ünsal, ki v zaporu prav tako gladovno stavka, članica Združenja sodobnih pravnikov, ki je specializirano za zagovarjanje politično občutljivih primerov. Turške oblasti to združenje obtožujejo, da je povezano s skrajno levo marksistično organizacijo DHKP-C. Gre za skupino, ki je v preteklosti izvedla več terorističnih napadov, Ankara in njene zahodne zaveznice pa jo označujejo za teroristično.

Na ulice Istanbula so danes stopili njeni kolegi odvetniki. Foto: Reuters

Pretekli mesec je sodišče v Istanbulu zavrnilo osvoboditev odvetnikov, čeprav so zdravniki ugotovili, da zaradi slabega zdravstvenega stanja ne moreta več biti v zaporu. Podobno zahtevo pa je ta mesec zavrnilo še ustavno sodišče. Namesto da bi ju izpustili na prostost, so ju julija prepeljali v dve ločeni bolnišnici. Njeno smrt je med drugim obsodila turška opozicija, vznemirila pa je tudi predstavnike civilne družbe v Turčiji in Evropi.

Evropska unija pa je opozorila, da njena smrt kaže na "resne pomanjkljivosti" v turškem pravosodnem sistemu. Evropska služba za zunanje delovanje je turške oblasti pozvala, da naslovijo razmere, kar zadeva človekove pravice.

Foto: Reuters

Obžalovanje ob smrti odvetnice je izrazila tudi visoka komisarka Sveta Evrope za človekove pravice Dunja Mijatović. "Njena smrt kaže tragične posledice uporabe pravosodnega sistema za utišanje odvetnikov, zagovornikov človekovih pravic in novinarjev," je zapisala na Twitterju. Turške oblasti je pozvala k spoštovanju načela pravičnega sojenja, navaja STA.